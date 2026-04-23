ระทึก! ยายวัย 81 มุดช่วยสุนัขในท่อระบายน้ำ แต่ตัวเองหมดสติแทน กู้ภัยเร่งเจาะปูนช่วยชีวิต นานกว่า 30 นาที จึงช่วยออกมาสำเร็จ ปลอดภัยทั้งคนและหมา
วันที่ 23 เม.ย.2569 ศูนย์วิทยุสมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา ได้รับแจ้งเหตุมีหญิงชรา เข้าไปติดอยู่ในท่อระบายน้ำ หลังวัดเสด็จ ติดกับแม่น้ำป่าสัก ต.คลองสะแก อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา จึงประสานแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช กำลังเจ้าหน้าที่กู้ภัย พร้อมอุปกรณ์ ไปให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน
พบท่อระบายน้ำ แบบคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 50 เซนติเมตร บางส่วนมีดินทับบางส่วนท่อโผล่พ้นผิวดิน ความยาวประมาณ 5 เมตร ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้เครื่องเจาะปูนเจาะท่อระบายน้ำ ให้มีอากาศระบายเข้าภายในท่อ เปิดพัดลมระบายอากาศลดอุณหภูมิภายในท่อ และเจาะช่วงกลางท่อเพื่อเปิดทาง เข้าช่วยเหลือนางประจวบ อายุ 81 ปี ที่ติดอยู่ในท่อ ในลักษณะนอนคว่ำหน้าภายในท่อ ตรวจสอบพบว่าเป็นท่อระบายน้ำที่ไม่ไ่ด้ใช้งาน ทำให้มีเศษดินอยู่ในท่อทำให้มีความแคบ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้วเวลาประมาณ 30 นาทีสามารถเจาะช่องช่วงกลางท่อกว้างประมาณ 50 เซนติเมตร ใกล้กับจุดที่ นางประจวบติดอยู่ จังหวะนั้นมีสุนัขยวิ่งสวนทางออกมา จากนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มุดตัวเข้าไปท่อ ค่อยๆดึงร่างของ นางประจวบออกมาจากท่อ อยู่ในสภาพหมดสติอิดโรย บาดแผลถลอกตามร่างกายช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช ล่าสุดอาการปลอดภัย
ด้านพระบุญทิ้ง พระลูกวัดเสด็จ ซึ่งเป็นลูกชายของนางประจวบ เปิดเผยว่า ตนเองยืนรดน้ำต้นไม้อยู่หลังวัด ได้ยินเสียงร้องฮือๆ จึงไปก้มดูพบว่าโยมแม่เข้าไปติดอยู่ในท่อ ไม่ทราบว่าเข้าไปติดตั้งแต่เมื่อไร จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือ
พระบุญทิ้งบอกว่า โยมแม่เป็นคนรักสุนัขและแมวมาก คาดว่าคงจะมุดเข้าไปช่วยเจ้าสุนัข ที่มุดเข้าไปติดอยู่ในท่อ แต่ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้เป็นลมหมดสติ คลานถอยหลังออกมาจากท่อไม่ได้