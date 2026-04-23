ฉก.ราชมนู สกัดกระบะ 4 คัน ซุกน้ำมัน 3 พันลิตร ทั้งดีเซล-เบนซิน เตรียมส่งประเทศเพื่อนบ้าน บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ฝั่ง จ.ตาก

วันที่ 23 เม.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ทหาร ร.423 หน่วยเฉพาะกิจราชมนู ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พบพระ ฝ่ายปกครอง และอาสาสมัครรักษาดินแดน (อส.) อ.พบพระ จ.ตาก ได้ตั้งด่านตรวจเข้มตามแนวชายแดนไทย–เมียนมา บริเวณบ้านแม่ออกฮู ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก

ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบะจำนวน 4 คัน ขับผ่านจุดตรวจในลักษณะมีพิรุธ โดยบริเวณท้ายกระบะถูกคลุมด้วยผ้าใบอย่างมิดชิด จึงได้ติดตามไปตรวจสอบยังพื้นที่หมู่บ้านใกล้เคียง

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าภายในกระบะทั้ง 4 คัน บรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง ทั้งน้ำมันดีเซลและเบนซิน ซุกซ่อนอยู่ใต้ผ้าใบ รวมปริมาณกว่า 3,000 ลิตร

เจ้าหน้าที่จึงดำเนินการตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้ เพื่อตรวจสอบแหล่งที่มาและเส้นทางการลักลอบขนส่ง ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน สภ.พบพระ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

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