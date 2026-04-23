เสี่ยแป้ง นาโหนด อัดคลิปร้อง อ้างโดนแกล้งในเรือนจำ ผู้คุมปล่อยนักโทษใช้มือถือ-เล่นคอมพิวเตอร์ วอนขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ 23 เม.ย. 2569 “เสี่ยแป้ง นาโหนด” หรือ เชาวลิต ทองด้วง นักโทษชายคดีปล้นทรัพย์ สร้างวีรกรรมหนีคุก พาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ก่อนจะสะเดาะโซ่ตรวจหนีไปเมื่อกลางดึกวันที่ 22 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา
กระทั่งถูกจับตัวได้ที่อินโดนีเซีย เนื่องจากไปทำร้ายผู้หญิงในโรงแรม ก่อนส่งกลับไทย มาดำเนินคดี ปัจุจบันถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำบางขวาง เป็นจำเลย ตามคดี อาญาหมายเลขดำที่ อ.49/2565 คดีอาญา หมายเลขแดง ที่ อ.1861/2565 ของศาลจังหวัดพัทลุง มีกำหนดโทษ 20 ปี 16 เดือน
โดยวันนี้ “เสี่ยแป้ง นาโหนด” ได้อัดคลิปเสียงส่งออกมานอกเรือนจำ เพื่อร้องเรียน โดยอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในหลายเรื่อง
คลิบเสียงแรก “เสี่ยแป้ง นาโหนด”ระบุว่า ฝากถึงผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพัทลุง อ้างว่าตนเองโดนกลั่นแกล้งทางคดี แกล้งให้ฎีกาขาดจากเรือนจำบางขวาง คำสั่งขาด จนต้องยื่นเรื่องใหม่และมีอีกหลายคดี ที่ไม่ให้ส่ง โดนแกล้งให้เสียสิทธิในการต่อสู้คดี ตอนนี้ขอย้ายไปอยู่เรือนจำอื่น อยู่เรือนจำบางขวางโดนกลั่นแกล้งจากเจ้าหน้าที่บ่อยครั้ง ขอไปอยู่เรือนจำใกล้เคียงเช่นคลองเปรม อยากวอนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรวจสอบเจ้าหน้าที่เรือนจำบางขวาง
คลิปที่2 ระบุอ้างว่า มีนักโทษคดีขาดเยอะมาก ที่โดนกลั่นแกล้งทางคดี โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบของผู้ต้องขัง คิดแต่จะให้ผู้ต้องขังอยู่มาก ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนหรอกอยากอยู่เรือนจำที่ผู้ต้องหาน้อยๆ เพราะงบมากได้ค่าขายของ เยอะ
คลิบที่ 3 เสี่ยแป้ง นาโหนด อ้างว่า เจ้าหน้าที่ในเรือนจำปล่อยให้ผู้ต้องขังเล่นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือตามข้อห้ามของกระทรวงยุติธรรม ตามมาตรา 72 ข้อ 6 แต่เจ้าหน้าที่เรือนจำภายในแดน 10 และ แดน1 ปล่อยให้ ใช้โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ ใช้ติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับคดียาเสพติด ที่จับมาจากต่างประเทศ
นอกจากนี้ยังมีเอกสารมากมายที่“เสี่ยแป้ง นาโหนด” ได้ทำเรื่องร้องเรียนถึงหลายหน่วยงาน เพื่อขอความเป็นธรรมในการดำเนินการควบคุมผู้ต้องขังที่เสียสิทธิ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง