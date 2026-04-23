สลด! กระทิงเขาใหญ่ สังเวยกับดักพราน เจอบ่วงสลิงรัดคอแน่น สัตวแพทย์เร่งช่วยเหลือแต่ยื้อไม่ไหว ขาดใจเสียชีวิตขณะกำลังเข้าช่วยเหลือ

23 เม.ย. 69 – นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 เปิดเผยว่า ได้รับรายงานเหตุการณ์สลดใจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าจาก นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ มรดกโลก พบกระทิงป่าถูกบ่วงสลิงรัดคอจนเสียชีวิตในพื้นที่รอยต่อเขตอุทยานฯ

เหตุการณ์ดังกล่าว ได้รับแจ้งจากกำนัน ต.โป่งตาลอง ว่าพบกระทิงป่าขนาดใหญ่ ถูกบ่วงสลิงสำหรับดักสัตว์รัดเข้าที่บริเวณลำคออย่างรุนแรง จนตัวติดอยู่กับโคนต้นไม้ ไม่สามารถดิ้นรนหนีไปไหนได้ โดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณป่าชุมชนนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ประมาณ 300 เมตร ในท้องที่ ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ที่เกิดเหตุพบกระทิงเพศผู้ สภาพอิดโรยอย่างหนัก บริเวณลำคอมีลวดสลิงหนารัดแน่นจนบาดลึกฝังเข้าไปในเนื้อ ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ได้พยายามเข้าตัดลวดสลิงเพื่อช่วยชีวิต แต่เนื่องจากกระทิงได้ดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดมาเป็นเวลานาน

ประกอบกับแรงรัดของสลิงที่บีบคอแน่นขึ้นทุกขณะ ส่งผลให้กระทิงเกิดภาวะขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงและร่างกายอ่อนแรงเกินขีดจำกัด ทำให้กระทิงตัวดังกล่าวสิ้นใจตายลงในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานช่วยเหลือ สร้างความเศร้าสลดให้แก่คณะเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก

บ่วงสลิงรัดบริเวณคอแน่นมาก ทำให้สัตว์ขาดออกซิเจน ประกอบกับร่างกายอ่อนแรงสะสมจากการดิ้นรนมานาน ทำให้เราไม่สามารถช่วยชีวิตเขาไว้ได้ทันเวลา

เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเคลื่อนย้ายซากกระทิงกลับเข้ามายังพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อทำการกลบฝังตามระเบียบและหลักวิชาการ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคและรักษาความสะอาดในพื้นที่

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

คนร้าย บุกยิงอดีตผู้ใหญ่บ้านถึงในมัสยิด ขณะกำลังละหมาด บาดเจ็บสาหัส
2

รมว.ทส. แสดงความเสียใจเหตุช้างป่าภูหลวง ทำร้ายชาวบ้านห้วยมุ่นเสียชีวิต
3

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569
4

ตำรวจสเปนเปิดการสอบสวนการเสียชีวิตของ เฆซุส เด มิเกล แข้ง เตเนริเฟ หลังถูกปะทะรุนแรง
5

น้องชายเล่าสุดช็อก นาทีรู้ข่าว เมตตา รุ่งรัตน์ เสียชีวิต เคยบ่นตัดพ้อให้ฟังบ่อยๆ เผยเรื่องปืนที่เก็บไว้ตั้งแต่สาวๆ
6

สินทวีชัย ตกงานไม่นาน ราชนาวีประกาศแต่งตั้งนั่งกุนซือใหญ่ลุยศึกฟุตบอลไทยลีก 3
7

การท่าเรือ ได้เปรียบตัวผู้เล่นครึ่งหลังเร่งเครื่องแซงปักกิ่งคว้าชัยถ้วยแชมเปียนส์ลีก
8

เจอตัวแล้ว หญิงหลงป่า หายตัวไป 5 วัน เล่าถูกพาไปเลี้ยงช้าง เห็นคนตามหา แต่เรียกไม่ได้ยิน
9

คอนมาโด นั่งดื่มกับแฟนในร้าน ด.ต. มาเช็กรุ่น บอก "กูตำรวจปากเกร็ด' ก่อนรุมกระทืบ
10

อเราโฮ เผยเรื่องอนาคตกับ ลิเวอร์พูล - ย้ำเชื่อมั่นในศักยภาพทีม