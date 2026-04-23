อุดรธานี สาวอินฟลู ร้องสื่อ สุดทนแฟนหนุ่ม ซาดิสถ์หึงโหด ทำร้ายร่างกาย ต่อยฟันหักหน้าบวม สาหัสปางตาย แทบเอาตัวไม่รอด แจ้งความ ตร. เกือบเดือนคดีไม่คืบ ยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
23 เม.ย. 69 – เตือนภัยสาวๆ ระวังหนุ่มทางโซเซียลหน้าหล่อใช่ว่าจะดี ออกลายอาจจะทุบตีทำร้ายร่างกายสุดโหดได้
โดยที่ จ.อุดรธานี สาวสวยพีอาร์และเป็นอินฟลู มีคนติดตามเป็นล้าน ร้องสื่อ ถูกแฟนหนุ่ม ที่รู้จักกันทางเฟซบุ๊กหึงโหดทำร้ายร่างกายฟันร่วง หน้าบวมเกือบตายแทบเอาตัวไม่รอด แจ้งความเกือบเดือนคดีไม่คืบหน้า เผยสาเหตุแฟนหนุ่มจับได้แอบมาทำงานเป็นสาวพีอาร์ชงเหล้าไม่พอใจกระหน่ำทุบปางตายแถมซาดิสก์เลือดเต็มตัวพยายามลากไปร่วมหลับนอนด้วย ยันเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่กลับไปคืนดี
น.ส.เชอร์รี่ (นามสมมติ) ชาว อ.หนองวัวซอ อายุ 20 ปี เข้าร้องเรียนกับ นายภาณุมาศ จิตรวศินกุล เจ้าของเพจเฮียเปี๊ยกช่วยด้วย และผู้สื่อข่าวที่ จ.อุดรธานี แจ้งว่า ถูกแฟนหนุ่มชื่อ นายกรุ๊ป อายุ 25 ปี ทำร้ายร่างกายอาการสาหัสปางตาย โชคดีที่รอดมาได้
หลังถูกแฟนหนุ่มทำร้ายปางตายได้ไปแจ้งความเกือบเดือนที่ สภ.เมืองอุดรธานีแล้ว ยังไม่มีอะไรคืบหน้า อยากจะขอความช่วยเหลือ เร่งดำเนินคดีกันอดีตแฟนหนุ่มให้ถึงที่สุด พร้อมกับนำภาพสภาพใบหน้าที่ปูดบวม ฟันหักมาให้ผู้สื่อข่าวดู นอกจากนี้ยังมีคลิปนายกรุ๊ปทำร้ายร่างกายแฟนสาวอีกคนที่เลิกไปด้วย ที่หน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี
น.ส.เชอร์รี่ เผยว่า รู้จักกับนายกรุ๊ปทางเฟซบุ๊ก จากนั้นก็พูดคุยกันจนถูกคอและตกลงเป็นแฟนกัน คบกันมา 9 เดือนก็ปกติดี ตนเองซึ่งมีเป็นอินฟลู มีคนติดตามเป็นล้าน และเปิดร้านทำเล็บ และอยากจะหารายได้เสริม จึงแอบแฟนหนุ่มไปทำงานเป็นสาวพีอาร์ร้านกินดื่ม โดยไม่บอกให้แฟนหนุ่มให้รู้
ต่อมา วันที่ 28 มี.ค. 69 ที่ผ่านมา แฟนหนุ่มเมามาจากข้างนอก จับได้ว่า ตนเองไปเป็นสาวพีอาร์ร้านกินดื่ม เพราะไปเปิดดูโทรศัพท์ของตนเอง จะสั่งอาหารทางแกร๊บ ปรากฎว่า แฟนหนุ่มเห็นเส้นทางจากบ้านพักไปร้านที่ทำงานพีอาร์ จึงเกิดการทะเลาะและโต้เถียงกันอย่างรุนแรง
ตนเองก็เปิดใจคุยกับแฟนหนุ่มว่า สาเหตุที่ไปทำงานเพราะอยากหารายได้เสริม และรับปากจะไม่ไปทำอีกแล้ว แต่แฟนหนุ่มยังเข้าใจว่า ตนเองไปทำงานร้านพีอาร์เพื่อหาผัวรวยๆ ทำให้เขาไม่พอใจหนักมาก ทำร้ายร่างกาย ทั้งจับหัวตนเองโขกใส่กำแพงห้องเหมือนคนสติหลุด ทั้งเตะทั้งต่อยจนหน้าบวม ฟันหัก แถมจะเอาสายเตารีดมารัดคอให้ตาย
ตนเองก็ก้มกราบขอชีวิตไว้ บอกเขาว่า ถ้าตายไปแม่และยายจะอยู่อย่างไร เขาเริ่มใจอ่อน จากนั้นบอกให้ตนเองไปอาบน้ำ เพราะเลือดท่วมตัว แต่หนูลุกไม่ไหว เขาก็ลากมาที่เตียง เพื่อขอร่วมหลับนอนด้วยในสภาพเลือดท่วมตัว ก็ขอร้องว่า อย่าทำเลย เจ็บและทรมานมาก เขาก็พยายามเล้าโลมทั้งๆ ที่เลือดท่วมตัว คิดว่าเขาเห็นเลือดเต็มตัวหนู เลยไม่ร่วมหลับนอนด้วย
จากนั้น หนูก็มา รพ.เอง นอนรักตัวอยู่หลายวัน หลังจากรักษาตัวอาการดีขึ้นได้ไปแจ้งความ ตอนที่นอนรักษาตัวที่ รพ. ก็ยังทักมาด่าหนู ตอนนี้เลิกกันแล้ว และจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และยืนยันไม่กลับไปหาแฟนหนุ่มคนนี้อีกแล้ว
หนูไปแจ้งความแล้ว จนถึงวันนี้แล้วคดีไม่คืบหน้าเลย ตอนนี้ทั้งโกรธและกลัวเขาจะทำมาทำร้ายอีก เพราะเขาเป็นคนโมโหร้ายและซาดิสถ์มาก
หลังเกิดเรื่องกับหนู ก็มีแฟนเก่าของเขา 2 คน ทักมาหาหนูว่า เคยถูกทำร้ายเช่นกัน จนขึ้นศาลบอกให้หนูเลิก อย่าไปคืนดีกับมัน
ส่วนตัวหนูยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดจะไม่กลับไปหาเขาอีกแล้ว และอยากฝากเตือนถึงชาวโซเซียลคนรู้จักทางโซเซียลหน้าตาหล่อๆใช่ว่าจะดีเสมอไป ควรพิจารณาให้ดีไม่งั้นจะเกิดเรื่องแบบหนูได้ น.ส.เชอร์รี่กล่าวตอนท้าย