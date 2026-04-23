สวนสัตว์เชียงใหม่ เฮ! สมาชิกใหม่ “ลูกฮิปโป” สุดน่ารัก ต้อนรับทายาท “พ่อวีรชน-แม่มะยม” ชวนแฟนคลับร่วมโหวตตั้งชื่อ

​ข่าวดีรับลมร้อนของชาวเชียงใหม่ เมื่อสวนสัตว์เชียงใหม่ประกาศเปิดตัวสมาชิกใหม่ล่าสุดเป็น “ลูกฮิปโปโปเตมัส” ตัวน้อยสุดร่าเริง โดยเมื่อวันที่ 23 เม.ย.2569 น.ส.อุฬาริกา กองพรหม ผอ.สวนสัตว์เชียงใหม่ ได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมความน่ารัก ณ ส่วนจัดแสดงฮิปโปโปเตมัส

ซึ่งภาพที่ปรากฏสร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก โดยเจ้าตัวน้อยกำลังโชว์ทักษะการดำน้ำและว่ายน้ำเคียงข้าง “แม่มะยม” ฮิปโปสาววัย 15 ปี ที่คอยดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดไม่ห่างกาย

​สำหรับสมาชิกใหม่ตัวนี้เป็นผลผลิตจากความแข็งแรงของ “พ่อวีรชน” ฮิปโปอาวุโสวัย 52 ปี ที่แม้จะมีอายุมากแต่ยังคงเป็นพ่อพันธุ์ชั้นยอด แม้ปัจจุบันทีมสัตวแพทย์จะยังไม่สามารถระบุเพศที่ชัดเจนได้เนื่องจากแม่มะยมมีความหวงลูกตามสัญชาตญาณ แต่จากการสังเกตเบื้องต้นพบว่าลูกฮิปโปมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงดีมาก มีพฤติกรรมร่าเริงและชื่นชอบการอยู่ในน้ำเป็นพิเศษ ซึ่งทางสวนสัตว์ได้จัดทีมผู้เชี่ยวชาญเฝ้าดูแลความปลอดภัยและพัฒนาการอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง

​ฮิปโปโปเตมัสจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ในน้ำเพื่อควบคุมอุณหภูมิร่างกาย และจะขึ้นมาหากินหญ้าหรือพืชน้ำในช่วงกลางคืน ซึ่งในระยะนี้ทางสวนสัตว์ขอความร่วมมือผู้เข้าชมให้รับชมด้วยความสงบ เนื่องจากแม่ฮิปโปที่มีลูกอ่อนจะมีสัญชาตญาณการหวงอาณาเขตสูงกว่าปกติ

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองสมาชิกใหม่ตัวนี้ สวนสัตว์เชียงใหม่จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมสนุกด้วยการโหวตตั้งชื่อให้แก่ลูกฮิปโปขวัญใจตัวใหม่ เพื่อลุ้นรับของรางวัลและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับทายาทสัตว์ป่าสู่ครอบครัวสวนสัตว์เชียงใหม่ต่อไป.

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