กาญจนบุรี นาทีชีวิต เหยื่อเมาแล้วขับ เก๋งซิ่งสวนเลน พุ่งชนสนั่น จักรยานยนต์ สาววัย 43 เสียชีวิตคนขับเมาหนัก เดินหนีนอนซุกในป่าข้างทาง ตำรวจตามรวบตัว แจ้ง 2 ข้อหาหนัก
24 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิด บริเวณริมถนนสายพัฒนากาญจน์ ใกล้เคียงท้ายซอยไปรษณีย์ เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี บันทึกภาพวินาทีการเกิดอุบัติเหตุ เมื่อเวลา 05.15 นาฬิกา วันที่ 22 เมษายน 69 ที่ผ่านมา
โดยจากในคลิปจะเห็นรถยนต์เก๋งสีขาว ขับมาจากทางตลาดเรด ซิตี้ มุ่งหน้าท้ายซอยไปรษณีย์ด้วยความเร็วสูง ก่อนจะขับข้ามเลนไปยังฝั่งตรงข้ามและพุ่งชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ที่ขับมาในทางตรงเข้าอย่างจัง ก่อนจะลากเอาร่างของผู้ขับขี่และรถจักรยานยนต์ไปไกลกว่า 50 เมตร
จากนั้นไม่นาน กล้องวงจรปิดตัวเดียวกัน จับภาพชายเจ้าของรถยนต์เก๋งคันก่อเหตุ เดินย้อนกลับมาด้วยท่าทางโซเซ ก่อนจะเดินหายเข้าไปในป่าละเมาะข้างทาง
ในขณะที่บริเวณจุดเกิดเหตุ อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์กาญจน์ ได้พยายามช่วยกันทำซีพีอาร์ เพื่อยื้อชีวิตหญิงสาววัย 43 ปี ซึ่งเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างสุดความสามารถ ก่อนจะรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เพื่อให้แพทย์ยื้อชีวิต แต่สุดท้าย หญิงสาวรายดังกล่าวก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหว และเสียชีวิตที่โรงพยาบาลในเวลาต่อมา
หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแจ๊ส สีขาว สภาพด้านหน้าชนอัดเข้ากับรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า พีซีเอ็ก สีเทา จนพังยับเยิน ทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ น.ส.ณัฏฐศศิ นรพัลลภ หรือ น้องแดง อายุ 43 ปี
แต่ในที่เกิดเหตุ กลับไม่พบตัวเจ้าของรถยนต์เก๋ง ผู้เห็นเหตุการณ์ ให้ข้อมูลว่า เป็นชาย สวมเสื้อสีขาวและมีลักษณะคล้ายคนมึนเมาสุราอย่างหนัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ได้กระจายกำลังกันเดินปูพรมค้นหา กระทั่ง ไปพบว่า ชายเจ้าของรถหนีมาซ่อนตัวนอนหลับอยู่ในป่าละเมาะข้างทาง ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ไกล โดยเจ้าตัวมีอาการมึนเมา พูดจาไม่รู้สติ จึงควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี
พันตำรวจเอกชัยรัตน์ บัวขม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรี ให้ข้อมูลว่า หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัวชายคนดังกล่าว มาตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลล์ พบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จึงได้ให้พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ดำเนินคดีกับชายคนขับรถยนต์เก๋งใน 2 ข้อหา คือ
1. ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต และ 2.เมาแล้วขับ มีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ก่อนนำตัวฝากขังที่เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมกันนี้ ได้เชิญครอบครัวของหญิงสาวผู้เสียชีวิตมาพบ พร้อมประสานความช่วยเหลือจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี และ สำนักงาน คปภ.จังหวัดกาญจนบุรี ให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วย
ขณะเดียวกัน ชาวเน็ตที่ทราบข่าวการเสียชีวิตของ น.ส.ณัฏฐศศิ นรพัลลภ หรือน้องแดง ต่างเข้ามาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องแดง เนื่องจากน้องแดงเป็นคนขยันทำมาหากิน ในช่วงเกิดเหตุก็เป็นช่วงที่น้องแดง ขี่รถจักรยานยนต์ เพื่อจะไปซื้อของที่ตลาดเช้า แต่ก็ต้องมาเสียชีวิตเพราะคนที่เมาแล้วขับ