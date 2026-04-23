ชุมพร ชนเปิดทางหนี! แก๊งขนแรงงานเถื่อนเหิม ซิ่งกระบะพุ่งใส่ รถนายอำเภอท่าแซะ สุดท้ายไม่รอด ถูกรวบทั้งหมด 19 ราย เตรียมส่งทำงานมาเลเซีย
24 เม.ย. 69 – เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร สนธิกำลังหลายหน่วยงาน เปิดปฏิบัติการทลายขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย หลังได้รับแจ้งมีการใช้บ้านพักในพื้นที่ หมู่ 4 ตำบลท่าข้าม เป็นจุดพักแรงงาน เตรียมส่งต่อไปประเทศมาเลเซีย
นายพิศิษฐ์ ฤทธิพิชัยสงคราม นายอำเภอท่าแซะ นำกำลังฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัดชุมพร และตำรวจทางหลวง เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย ระหว่างเข้าตรวจสอบ พบรถกระบะคันหนึ่ง บรรทุกแรงงานต่างด้าวเต็มคัน ขับพุ่งชนรถเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดทางหลบหนี ก่อนเร่งเครื่องหนีไปอย่างรวดเร็ว สร้างความเสียหายแก่รถทางราชการ สุดท้ายไปไม่รอด ถูกรวบทั้งหมด
จากการเข้าตรวจค้น เจ้าหน้าที่พบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา 14 คน ซ่อนตัวอยู่ภายในรถกระบะตอนเดียว โดยให้นอนราบในกระบะหลัง และคลุมผ้าสแลนสีดำอำพรางสายตา
ขณะเดียวกัน ยังมีแรงงานอีกส่วนหนึ่งอาศัยความมืดวิ่งหนีเข้าป่าหลังบ้าน เจ้าหน้าที่กระจายกำลังติดตาม ก่อนควบคุมตัวเพิ่มได้อีก 5 คน รวมทั้งหมด 19 คน แบ่งเป็นชาย 11 คน หญิง 8 คน
จากการสอบถามผ่านล่าม ทราบว่าแรงงานทั้งหมดเดินทางมาจากประเทศเมียนมา บางส่วนมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ที่เหลือมาจากย่างกุ้ง เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน ก่อนลักลอบข้ามแดนเข้าฝั่งไทย และมีรถมารับมาพักรวมตัวที่ชุมพร เพื่อรอส่งต่อไปประเทศมาเลเซีย
แรงงานบางคนให้ข้อมูลว่า ต้องจ่ายค่านายหน้า เมื่อถึงปลายทางคนละกว่า 40,000 บาท เนื่องจากต้องการไปทำงาน เพราะมีญาติพี่น้องทำงานอยู่ที่มาเลเซียแล้ว
นายอำเภอท่าแซะ เผยว่า ได้รับข้อมูลจากสายข่าวว่า ขบวนการนี้ลอบขนแรงงานสัปดาห์ละ 2-3 เที่ยว และบ้านหลังดังกล่าว เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับการค้าแรงงานเถื่อนมาก่อน จึงวางแผนเข้าตรวจสอบจนจับกุมได้ในครั้งนี้
ด้านหญิงวัย 55 ปี เจ้าของบ้าน ให้การเบื้องต้นปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง อ้างว่า ประตูบ้านเปิดตลอด มีผู้เช่าพักหลายราย ส่วนรถกระบะที่ใช้ขนแรงงานเป็นของตนจริง แต่ให้คนรู้จักยืมไปใช้ขนผลปาล์ม
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำตัวแรงงานทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.ท่าแซะ พร้อมเร่งขยายผลตามล่าผู้ร่วมขบวนการที่ยังหลบหนี เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป