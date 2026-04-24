หนุ่มวัย20 ขี่จยย. หนีสายตรวจ เสียหลักล้ม หัวกระแทกพื้นเสียชีวิตสลด ญาติร้องขอความเป็นธรรม หลังโซเชียลเผยปมพิรุธ อ้างเห็นตำรวจถีบรถล้ม
วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา บริเวณตลาดลานปูน ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ เสียหลักเฉี่ยวชนรถยนต์ที่จอดริมถนน เป็นเหตุให้คนขับขี่เป็นชายวัยประมาณ 20 ปี ศีรษะกระแทกพื้นอย่างแรงและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ สภ.มาบตาพุด พบผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ มีท่าทีต้องสงสัยบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันริมถนนสุขุมวิท จึงพยายามเรียกตรวจ แต่ผู้ตายได้เร่งเครื่องหลบหนีเข้าไปทางตลาดลานปูน เจ้าหน้าที่จึงขี่รถจักรยานยนต์ ไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดจนกระทั่งเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว
กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียล เมื่อผู้เห็นเหตุการณ์บางส่วนระบุว่า เห็นเจ้าหน้าที่ใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของผู้ตายจนเสียหลักไปชนกับรถที่จอดอยู่ ทว่าในขณะนี้ยังไม่มีคลิปวิดีโอยืนยันเหตุการณ์ช่วงดังกล่าว
และพยานแวดล้อมในที่เกิดเหตุให้การเพียงว่า ได้ยินเสียงกระแทกและเห็นรถล้มแล้วเท่านั้น โดยกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุอยู่ในสภาพ “ชำรุด” ไม่สามารถใช้งานได้ ทำให้ขาดหลักฐานชิ้นสำคัญในการยืนยันเหตุการณ์
จากการตรวจค้นร่างผู้เสียชีวิตเบื้องต้น ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใด ๆ ตำรวจสายตรวจในที่เกิดเหตุยังไม่ให้ข้อมูลใด ๆ โดยระบุให้สอบถามจากผู้บังคับบัญชา ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้
ญาติของผู้เสียชีวิตเตรียมเข้าร้องเรียนเพื่อขอความเป็นธรรม โดยเรียกร้องให้มีการเปิดเผยภาพจากกล้องติดตัว (Body Camera) ของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดไล่ล่า เพื่อพิสูจน์ทราบว่ามีการใช้เท้าถีบรถจริงตามข้อกล่าวหาในโซเชียลหรือไม่
ขณะนี้ศพของผู้เสียชีวิตถูกส่งชันสูตรตามขั้นตอน และอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป