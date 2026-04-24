ซิ่งหนีระทึก! กระบะขนแรงงานเถื่อน ฝ่าไฟแดง 3 แยก ก่อนพุ่งชนต้นมะพร้าว รวบคนขับพร้อมแรงงานเมียนมา อัดแน่นในรถ 11 ราย ปลายทาง กทม.-ชลบุรี

วันที่ 24 เม.ย.2569 พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ อำไพจิตร์ สวญ.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. และ พ.ต.ต.ศรัณยพงศ์ อ่อนสิงห์ สว.ส.ทล.1 กก.2 บก.ทล. ร่วมกันจับกุม นายโส อายุ 36 ปี (บุคคลไร้สัญชาติ) พร้อมกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ชาย-หญิง รวม 11 คน และ รถกระบะ เชฟโรเลต สีขาว ทะเบียนกาญจนบุรี ได้บริเวณริมถนนพื้นที่หมู่ 4 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

โดยเจ้าหน้าที่ออกตรวจพื้นที่ พบรถกระบะต้องสงสัยลักษณะบรรทุกหนักผิดปกติ และพบว่าขาดต่อภาษี จึงส่งสัญญาณเรียกให้หยุดตรวจ แต่คนขับกลับเร่งเครื่องหลบหนี ขับขี่ด้วยความเร็วสูง ฝ่าสัญญาณไฟแดงต่อเนื่องถึง 3 แยก สร้างความหวาดเสียวให้ผู้ใช้รถใช้ถนน การไล่ล่าดำเนินไปอย่างระทึก กระทั่งรถคันดังกล่าวเสียหลักพุ่งขึ้นเกาะกลางถนน ก่อนชนต้นมะพร้าวอย่างแรง จนรถเสียหาย ไม่สามารถขับต่อไปได้

เจ้าหน้าที่จึงเข้าปิดล้อมจับกุม ระหว่างเข้าควบคุมตัว นายโส คนขับยังวิ่งหลบหนี และใช้มือกุมบริเวณเอวคล้ายมีอาวุธปืน เจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจยิงปืนลงพื้น 1 นัดเพื่อระงับเหตุ แต่กระสุนแฉลบถูกขาซ้ายของนายโสได้รับบาดเจ็บ ก่อนจะยอมมอบตัวในที่สุด

จากการตรวจค้นภายในรถ พบแรงงานสัญชาติเมียนมา รวม 11 ราย เป็นชาย 6 ราย หญิง 4 ราย และเด็กชายวัย 2 ขวบอีก 1 คน ถูกอัดแน่นอยู่ภายในรถ นอกจากนี้ยังพบเงินสด 339,000 บาท ซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าสะพายของนายโส เจ้าหน้าที่จึงยึดไว้เป็นของกลาง

สอบสวน นายโส ให้การรับสารภาพว่า ได้รับว่าจ้างให้ไปรับแรงงานทั้งหมดจากบริเวณหลังวัดแห่งหนึ่งใน จ.กาญจนบุรี เพื่อนำไปส่งยังพื้นที่ย่านแสมดำ กรุงเทพมหานคร และ จ.ชลบุรี โดยได้รับค่าจ้าง 5,000 บาท

ขณะที่กลุ่มแรงงานให้การว่า พวกตนเดินทางมาจากเมืองปะโคะกู ประเทศเมียนมา ลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติบริเวณด่านเจดีย์สามองค์ โดยเสียค่าใช้จ่ายคนละ 11,000 บาท ชำระล่วงหน้าครึ่งหนึ่ง และจะจ่ายส่วนที่เหลือเมื่อถึงปลายทาง

จึงแจ้งข้อหานายโส ในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นบุคคลต่างด้าว, ขับรถโดยประมาทหวาดเสียว และขัดขวางเจ้าพนักงาน ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้งหมดถูกดำเนินคดีในข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ก่อนนำตัวส่งสภ.บ้านแพ้ว ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

แรงงานเถื่อน

ซิ่งหนีระทึก! กระบะขนแรงงานเถื่อน ฝ่าไฟแดง 3 แยก ก่อนพุ่งชนต้นมะพร้าว

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