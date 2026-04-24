เจ้าของไร่มันสำปะหลังเตรียมไถไร่ ผงะเจอศพถูกสัตว์กัดแทะ ทิ้งปมปริศนาเสื้อผ้าถูกถอดทิ้ง เร่งตรวจสอบตายเองหรือถูกฆาตกรรม ซึ่งในพื้นที่ไม่มีผู้แจ้งความบุคคลสูญหาย ตำรวจเร่งสางคดี
วันที่ 24 เม.ย. 2569 พ.ต.ท.ทองสุข พงษ์ขำ สารวัตรสอบสวน สภ.หนองม่วง จ.ลพบุรี รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบศพที่ไร่มันสำปะหลัง หมู่ที่3 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง หลังบ่อขยะบ้านหนองเสมา จึงได้เดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วย ตำรวจงานสืบสวน สภ.หนองม่วง ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ภ.จว.ลพบุรี แพทย์ รพ.หนองม่วง และอาสาฯมูลนิธิจิ้นง่วนเส็งหนองม่วง
ที่เกิดเหตุกลางไร่มันสำปะหลังข้างใต้ต้นไม้ใหญ่ พบศพลักษณะเปลือยกายนอนหงายศีรษะยังมีเส้นผม มือขวา เท้าทั้งสองข้างหายไป เหลือแต่มือซ้าย ไม่มีอวัยวะภายใน ข้างศพพบกางเกงขายาวสีดำวางกองอยู่ ยาดม 1 หลอด ห่างไปประมาณ 10 เมตรพบเสื้อแขนยาวสีขาว 1 ตัว ศพแห้งกรังยังไม่สามารถระบุเพศที่แน่ชัด คาดเสียชีวิตมานานกว่า 20 วัน
ตรวจสอบที่พบศพในเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้ และจากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุ พบว่ามีร่องรอยเท้าสัตว์กัดแทะลงมากินซากศพ และอาจกระชากเสื้อผ้าออกจากศพ ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต และยังไม่สามารถระบุความชัดเจนได้ว่าตายเองหรือถูกฆาตกรรมนำศพมาทิ้ง
เจ้าของไร่มัน เล่าว่า เมื่อเช้าได้เดินทางมาที่ไร่ หลังจากครั้งสุดท้ายเดินทางตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน เพื่อเตรียมไถไร่ก่อนที่จะเข้าฤดูฝน เมื่อเดินเข้ามาที่ใต้ต้นไม้ถึงกับผงะ ไม่คาดคิดว่าจะมีศพที่ไร่ตนเอง จึงได้โทรแจ้งผู้นำท้องที่ก่อนโทรแจ้งตำรวจดังกล่าว
ทั้งนี้พนักงานสอบสวนได้สอบถามชาวบ้านในพื้นที่ ซึ่งไม่มีการแจ้งความบุคคลสูญหาย ซึ่งต้องส่งร่างนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์ที่ สถาบันนิติเวช รพ.ตำรวจ ซึ่งหากสงสัยจะเป็นญาติใครสามารถสอบถามได้ที่ สภ.หนองม่วง หมายเลขโทรศัพท์ 036-431-191