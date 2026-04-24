ส่องทะเบียนรถ ยางระเบิด ขณะมาร่วมพิธีพุทธาภิเษก บวงสรวงสุดยอด ศาสตราวุธวัตถุมงคล รุ่นปลดหนี้แสนล้าน วัดดังสุรินทร์ ตีเลขเด็ด 2 ตัว 3 ตัว
วันที่ 24 เม.ย.2569 ที่วัดบ้านหนองเหล็ก ต.หนองขวาว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ หลวงปู่สด ธมุมทินิ เจ้าอาวาสวัดบ้านหนองเหล็ก เป็นประธานจุดเทียน พิธีชัยพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล รุ่นตะขอไอยรามหาเวทย์ รุ่นปลดหนี้แสนล้านรุ่นแรก
โดยมีพระครูสุวัฒนอุดมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดศาลาลอย ประธานดับเทียนชัย มีศิษยานุศิษย์พร้อมพี่น้องประชาชนมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความศรัทธา มีผู้คนที่ได้รับทราบข่าวต่างพากันมาทุกทั่วสารทิศมาร่วมภายในงานพิธีพุทธาภิเษก
หลวงปู่สด กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างขึ้นว่า วัดหนองเหล็กยังไม่มีอุโบสถเหมือนกับวัดอื่นเขาที่ผ่านมาหลายสิบปีแล้ว เนื่องด้วยทางวัดอยู่ในชุมชนที่เป็นเกษตรกรและไม่มีปัจจัยเพียงพอกับการก่อสร้างอุโบสถ และพื้นที่ยังอยู่ใกล้กับเขตชายแดนที่ยังไม่สงบจึงเป็นที่มาของการจัดสร้างศาสตราวุธวัตถุมงคลนี้ขึ้น
นายสมชาย ยุอดสิงห์ ศิษยานุศิษย์หลงปู่สด กล่าวว่า ศาสตราวุธวัตถุมงคล “ตะขอไอยรามหาเวทย์รุ่นปลดหนี้แสนล้าน” รุ่นนี้จัดสร้างโดยมีศิษยานุศิษย์คณะเจ้าผู้มีศรัทธาประกอบไปด้วย คุณรุ่งรัตน์ สฤษดิ์อภิรักษ์
และ อ.คำตัน พ่อมดแห่งภาคตะวันออกพราหมณ์ชื่อดังแห่งภาคตะวันออก คุณธัญญ์วรี รัฐเศรษฐานนท์ ทีมงานบ้านนมัณตรามาร่วมเป็นประธานการจัดสร้างศาสตราวุธวัตถุมงคลในครั้งนี้ เพื่อสานต่อปณิธานการสร้างอุโบสถวัดหนองเหล็กน้อมถวายหลวงปู่สดเพื่อทำนุบำรุงศาสนาให้คงอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
อย่างไรก็ตาม ก่อนทำพิธีดังกล่าว ศิษยานุศิษย์ที่ได้เดินทางมาร่วมพิธีที่ขับรถมาตามเส้นทางได้เกิดยางระเบิดในระหว่างเดินทางเมื่อคืน แต่บรรดาลูกศิษย์ที่นั่งมาในรถปลอดภัยไม่ได้รับบาดเจ็บ เนื่องจากรถไม่ได้เกิดเหตุพลิกคว่ำ
ทำเอาผู้ที่มาร่วมงานต่างเชื่อเป็นเพราะบารมีศาสตราวุธวัตถุมงคล “ตะขอไอยรามหาเวทย์รุ่นปลดหนี้แสนล้าน” คุ้มครอง และจะนำเลขทะเบียนรถยนต์ ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 6กต4659 คันดังกล่าวไปเสี่ยงโชคในที่ 2 พ.ค.ที่จะถึงนี้ สำหรับเลขที่คอหวยจะนำไปซื้อเสี่ยงโชคคือ 646, 659, 46, 59