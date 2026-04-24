สลด3เด็กหญิงวัย14 เล่นน้ำคลายร้อน เพื่อนหมดแรงอีกคนรีบช่วย ก่อนจมน้ำเสียชีวิต2ศพ ชาวบ้านช่วยกันงมหาร่างพ่อแม่พากันโศกเศร้า ร่ำไห้ปริ่มใจจะขาด
วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บ่ายวานนี้ มีเหตุนักเรียนหญิงจมน้ำเสียชีวิต 2 ราย ที่หนองน้ำในหมู่บ้านลีซอบ้านรินหลวง หมู่ 3 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ที่เกิดเหตุพบเป็นหนองน้ำมีความลึกเป็นอย่างมาก
ชาวบ้านที่ทราบเหตุการณ์ พากันมาช่วยงมหาร่างเด็กหญิง ก่อนพบร่างจมอยู่ใต้น้ำและเสียชีวิตแล้วทั้ง 2 ราย ชาวบ้านจึงช่วยกันนำร่างขึ้นมาไว้บนฝั่ง ท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของพ่อแม่และครอบครัวผู้เสียชีวิต
เบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดทราบว่าเด็กหญิง อายุ 13-14 ปี จำนวน 3 คน ชักชวนกันไปเล่นน้ำคลายร้อน โดยเด็กหญิง วัย 14 ปี ผู้รอดชีวิต เล่าว่า เมื่อวานอากาศร้อนอบอ้าวมาก ตนเองและเพื่อนอีก 2 คน จึงไปเล่นน้ำเพื่อคลายร้อนที่หนองน้ำในหมู่บ้าน
กระทั่งก่อนเกิดเหตุ ได้ชวนกันว่ายน้ำข้ามฟากแข่งกัน ปรากฏว่าเพื่อนคนหนึ่งเกิดหมดแรง ว่ายน้ำต่อไม่ไหว เพื่อนอีกคนได้เข้าช่วยเหลือ ปรากกฎว่าทั้งคู่ได้จมน้ำหายไป