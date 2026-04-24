นายกเล็ก แจ้งความเอาผิด จนท.งานทะเบียนราษฎร์ แจ้งเกิดจีนเทา 27 ราย รับสารภาพแต่ไม่ยอมซัดทอด ได้รับค่าจ้างรายละ 1-3 หมื่นบาท
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กรณีตนได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานงานทะเบียนราษฎร์ พฤติการณ์มีส่วนร่วมการกระทำความผิดทุจริตงานทะเบียนราษฎร์รับแจ้งเกิดชาวต่างชาติ 27 ราย (จีนเทา) โดยมิชอบ
ไทม์ไลน์ มีเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลาง เดินทางมาพบที่ สนง.ทต.โพธิ์กลาง เพื่อประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลเนื่องจากพบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลการทุจริตในหน้าที่การงาน ช่วงปี 2566-69
โดยมีข้าราชการหญิงใน สนง.ทต.โพธิ์กลาง รับแจ้งเกิดชาวต่างชาติ 27 ราย ซึ่งมีบิดาเป็นคนไทย ส่วนแม่สัญชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือพม่าหรือเมียนมา ทั้งหมดอ้างเกิดที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม
จากการสอบสวน ข้าราชการคนดังกล่าวได้รับสารภาพแต่ไม่ยอมซัดทอด อ้างใช้บัตรของเพื่อนข้าราชการเสียบทำธุรกรรม เพื่อยืนยันตัวตน (Dip Chip) ซึ่งได้รับเงินการแจ้งเกิดรายละ 1-3 หมื่นบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลการจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุ ซึ่งเป็นขบวนการโดยพบสิ่งผิดปกติหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการแจ้งเกิดโดยแม่เป็นคนต่างด้าว