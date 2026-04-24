นายกเล็ก แจ้งความเอาผิด จนท.งานทะเบียนราษฎร์ แจ้งเกิดจีนเทา 27 ราย รับสารภาพแต่ไม่ยอมซัดทอด ได้รับค่าจ้างรายละ 1-3 หมื่นบาท

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2569 นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท นายกเทศมนตรีตำบล (ทต.) โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า กรณีตนได้เดินทางไปพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เพื่อแจ้งข้อกล่าวหาพนักงานงานทะเบียนราษฎร์ พฤติการณ์มีส่วนร่วมการกระทำความผิดทุจริตงานทะเบียนราษฎร์รับแจ้งเกิดชาวต่างชาติ 27 ราย (จีนเทา) โดยมิชอบ

ไทม์ไลน์ มีเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดกองบัญชาการสอบสวนกลาง เดินทางมาพบที่ สนง.ทต.โพธิ์กลาง เพื่อประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลเนื่องจากพบสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลการทุจริตในหน้าที่การงาน ช่วงปี 2566-69

โดยมีข้าราชการหญิงใน สนง.ทต.โพธิ์กลาง รับแจ้งเกิดชาวต่างชาติ 27 ราย ซึ่งมีบิดาเป็นคนไทย ส่วนแม่สัญชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือพม่าหรือเมียนมา ทั้งหมดอ้างเกิดที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารี ต.หนองไผ่ล้อม

จากการสอบสวน ข้าราชการคนดังกล่าวได้รับสารภาพแต่ไม่ยอมซัดทอด อ้างใช้บัตรของเพื่อนข้าราชการเสียบทำธุรกรรม เพื่อยืนยันตัวตน (Dip Chip) ซึ่งได้รับเงินการแจ้งเกิดรายละ 1-3 หมื่นบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจขยายผลการจับกุมผู้ร่วมก่อเหตุ ซึ่งเป็นขบวนการโดยพบสิ่งผิดปกติหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีการแจ้งเกิดโดยแม่เป็นคนต่างด้าว

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ช็อก บุกรวบบุคลากร โรงพยาบาลรัฐชื่อดัง ขยายผลจับผู้ช่วยพยาบาลสาว
2

ตำรวจคอมมานโด กว่า 30 นาย บุกโรงพักปากเกร็ด ให้กำลังใจ ส.ต.อ. ถูก ด.ต. เมากร่าง ทำร้ายร่างกาย
3

ระทึก เครื่องบินโบอิ้ง การบินไทย กระจกร้าวในห้องนักบิน เร่งจอดฉุกเฉิน
4

เปิดสาเหตุ ด.ต.กร่าง รุมตื้บ คอมมานโด กลางร้านคาราโอเกะ ตั้งกก.สอบ
5

คอมมานโด นั่งดื่มกับแฟนในร้าน ด.ต. มาเช็กรุ่น บอก "กูตำรวจปากเกร็ด' ก่อนรุมกระทืบ
6

น้องชายเล่าสุดช็อก นาทีรู้ข่าว เมตตา รุ่งรัตน์ เสียชีวิต เคยบ่นตัดพ้อให้ฟังบ่อยๆ เผยเรื่องปืนที่เก็บไว้ตั้งแต่สาวๆ
7

นางเอกดัง เลิกแฟนไฮโซแล้ว จบสวยมั้ยไม่รู้ แต่บล็อกกันแล้ว เพจดังบอกใบ้ชัดๆ
8

ผู้การนนทบุรี สั่งฟันทั้ง วินัย-อาญา เด็ดขาด ดต.กร่าง ทำร้ายร่างกายตำรวจด้วยกัน
9

เช็กความเสี่ยง! ย้อมสีผมบ่อยๆ ทำให้เป็น โรคมะเร็ง ได้จริงไหม?
10

ด่วน! ปอศ. อายัดทรัพย์สิน "บุ๋ม ปนัดดา" ครอบครัว จ่อหมายจับ ไม่เกินศุกร์นี้