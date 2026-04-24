สาวร้อง สท.คนดัง ประธานสภาเทศบาล ตบแฟนหนุ่มกลางงานสงกรานต์ ชาวบ้านช่วยกันห้ามวุ่น คลิปเหตุการณ์ว่อน สท.แจงข้อเท็จจริง
กรณีที่มีการเผยแพร่ คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิด เหตุการณ์ในตลาดสดพื้นที่เทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โดยมีการระบุข้อความว่า สท.คนดัง ทำร้ายประชาชนที่มาเล่นน้ำสงกรานต์ วุฒิภาวะไม่สมกับชาวบ้านเลือกเลย วันเลือกตั้งยกมือไหว้ ขอคะแนนเสียง มาตอนนี้ใช้กำลังกับชาวบ้าน บ้าอำนาจ ใช้เงินแลกตำแหน่ง ไม่ได้มีจิตสาธารณะ โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา
ล่าสุด วันที่ 24 เม.ย.2569 ทีมข่าวเดินทางลงพื้นที่ไปพูดคุยกับ คู่กรณีของ สท.คนดังกล่าว แต่เจ้าตัวไม่อยู่ อยู่เพียงแฟนสาว โดยแฟนสาว ให้ข้อมูลว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณ 23.00 น. ของคืนวันที่ 17 เม.ย. ซึ่งเป็นช่วงหลังกิจกรรมสงกรานต์วันไหล
ขณะเลิกจากการเล่นน้ำสงกรานต์แล้ว ตนและแฟนหนุ่ม รวมถึงกลุ่มเพื่อนมายืนพูดคุยกัน บริเวณตลาดสดไทรโยคน้อย จู่ๆคู่กรณี เดินตรงดิ่งเข้ามาหาแฟนหนุ่มของตน พร้อมตะโกนถามแฟนหนุ่มของตนว่า เป็นองค์กรอิสระใช่ไหม ก่อนตบเข้าที่ใบหน้าแฟนหนุ่มของตนไป 1 ครั้ง
จากนั้นเพื่อนของตนและชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ ต่างมาช่วยห้าม กลายเป็นเหตุการณ์ชุลมุนกัน จนมีเพื่อนในกลุ่มถูกลูกหลงไปด้วย โดยตนเชื่อว่า ต้นเหตุของเหตุการณ์ในครั้งนี้ น่าจะมาจากการที่คู่กรณี เกิดความไม่พอใจแฟนหนุ่มของตน คัดค้านการที่เทศบาลนำเอาเสาไฟโซล่าเซลล์มาปักบริเวณด้านหน้าที่ดินของแฟนหนุ่ม จนเกิดเป็นการโต้เถียง และน่าจะเป็นชนวนเหตุที่ทำให้คู่กรณีเกิดความไม่พอใจจนนำมาสู่เหตุการณ์ทำร้ายร่างกายในครั้งนี้ หลังเกิดเหตุ ตนและแฟนหนุ่มได้มีการแจ้งความดำเนินคดี จับคู่กรณีไว้เรียบร้อยแล้ว
ขณะเดียวกัน ทีมข่าวเดินทางไปพบกับ ประธานสภาที่อยู่ในคลิป ซึ่งเป็น สท.เทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย โดย สท.คนดังกล่าว เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากับคู่กรณีมาก่อน เนื่องจากคู่กรณีมักอ้างตัวว่าเป็น เจ้าหน้าที่ขององค์กรอิสระ จะเข้าตรวจสอบตนเอง และมักไปข่มขู่ชาวบ้าน ประกอบกับมีปัญหาเรื่อง การปักเสาไฟโซล่าเซลล์ ในพื้นที่ของคู่กรณี
กระทั่งถึงวันเกิดเหตุ เป็นช่วงหลังเลิกเล่นน้ำวันไหลสงกรานต์และตนได้เจอกับคู่กรณี จึงเกิดการทะเลาะกันเกิดขึ้นตามในคลิป ในส่วนของข้อหาที่ทางคู่กรณีไปแจ้งความ ก็ปล่อยให้เป็นไปตามกฎหมาย
ซึ่งมีรายงานแจ้งว่า ทางเทศบาลน้ำตกไทรโยคน้อย ได้ตั้งกรรมการ สอบสวนข้อเท็จจริงร่วมกับทางอำเภอ ไทรโยค ซึ่งต้องรอผลการสอบสวนว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรและต้องเสร็จสิ้นในคดีอาญาเสียก่อน ก่อนจะตั้งกรรมการสอบสวนว่ามีความผิดทางวินัยอย่างไรบ้าง