ฝนตกถนนลื่น กระบะเฉี่ยวเก๋ง เจ็บ3 รถเหินพุ่งเกยเสาไฟ ล้อค้างกลางอากาศ พังยับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.25 น. วานนี้ พนักงานสอบสวน สภ.ภูซาง จ.พะเยา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋ง มีผู้ยบากเจ็บ 3 ราย บริเวณหน้าร้านโลหะ ใกล้นาราหมูกระทะ 2 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิลือชา จุดภูซาง พร้อมลูกข่ายกู้ภัยลือชา เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บธ 7446 พะเยา สภาพด้านหน้าพังยับ พุ่งเกยขึ้นไปคาอยู่กับเสาไฟฟ้าริมทาง เศษชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายทั่วบริเวณ ภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย รายแรก อายุ 51 ปี โดยสารมากับรถกระบะ มีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะ เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลภูซาง
ส่วนอีกราย อายุประมาณ 40 ปี มีอาการแน่นหน้าอก ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูซางเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังพบรถเก๋งสีดำคู่กรณีจอดอยู่ห่างออกไป สภาพด้านหน้าพังเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าของรถไม่ประสงค์เดินทางไปโรงพยาบาล
เบื้องต้นคาดว่า ฝนตกทำให้ถนนลื่นรถเกิดเสียหลักเฉี่ยวชนกันอย่างรุนแรง จนทำให้รถกระบะเสียพุ่งขึ้นชนเสาไฟฟ้า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป