ฝนตกถนนลื่น กระบะเฉี่ยวเก๋ง เจ็บ3 รถเหินพุ่งเกยเสาไฟ ล้อค้างกลางอากาศ พังยับ เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ

วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 21.25 น. วานนี้ พนักงานสอบสวน สภ.ภูซาง จ.พะเยา รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถเก๋ง มีผู้ยบากเจ็บ 3 ราย บริเวณหน้าร้านโลหะ ใกล้นาราหมูกระทะ 2 ต.สบบง อ.ภูซาง จ.พะเยา จึงประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิลือชา จุดภูซาง พร้อมลูกข่ายกู้ภัยลือชา เข้าตรวจสอบและให้การช่วยเหลือ

ที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน บธ 7446 พะเยา สภาพด้านหน้าพังยับ พุ่งเกยขึ้นไปคาอยู่กับเสาไฟฟ้าริมทาง เศษชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายทั่วบริเวณ ภายในรถพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย 2 ราย รายแรก อายุ 51 ปี โดยสารมากับรถกระบะ มีบาดแผลแตกบริเวณศีรษะ เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลภูซาง

ส่วนอีกราย อายุประมาณ 40 ปี มีอาการแน่นหน้าอก ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลภูซางเช่นกัน
นอกจากนี้ ยังพบรถเก๋งสีดำคู่กรณีจอดอยู่ห่างออกไป สภาพด้านหน้าพังเสียหาย แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ เจ้าของรถไม่ประสงค์เดินทางไปโรงพยาบาล

เบื้องต้นคาดว่า ฝนตกทำให้ถนนลื่นรถเกิดเสียหลักเฉี่ยวชนกันอย่างรุนแรง จนทำให้รถกระบะเสียพุ่งขึ้นชนเสาไฟฟ้า อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ช็อก บุกรวบบุคลากร โรงพยาบาลรัฐชื่อดัง ขยายผลจับผู้ช่วยพยาบาลสาว
2

ตำรวจคอมมานโด กว่า 30 นาย บุกโรงพักปากเกร็ด ให้กำลังใจ ส.ต.อ. ถูก ด.ต. เมากร่าง ทำร้ายร่างกาย
3

ระทึก เครื่องบินโบอิ้ง การบินไทย กระจกร้าวในห้องนักบิน เร่งจอดฉุกเฉิน
4

เปิดสาเหตุ ด.ต.กร่าง รุมตื้บ คอมมานโด กลางร้านคาราโอเกะ ตั้งกก.สอบ
5

คอมมานโด นั่งดื่มกับแฟนในร้าน ด.ต. มาเช็กรุ่น บอก "กูตำรวจปากเกร็ด' ก่อนรุมกระทืบ
6

น้องชายเล่าสุดช็อก นาทีรู้ข่าว เมตตา รุ่งรัตน์ เสียชีวิต เคยบ่นตัดพ้อให้ฟังบ่อยๆ เผยเรื่องปืนที่เก็บไว้ตั้งแต่สาวๆ
7

นางเอกดัง เลิกแฟนไฮโซแล้ว จบสวยมั้ยไม่รู้ แต่บล็อกกันแล้ว เพจดังบอกใบ้ชัดๆ
8

ผู้การนนทบุรี สั่งฟันทั้ง วินัย-อาญา เด็ดขาด ดต.กร่าง ทำร้ายร่างกายตำรวจด้วยกัน
9

เช็กความเสี่ยง! ย้อมสีผมบ่อยๆ ทำให้เป็น โรคมะเร็ง ได้จริงไหม?
10

ด่วน! ปอศ. อายัดทรัพย์สิน "บุ๋ม ปนัดดา" ครอบครัว จ่อหมายจับ ไม่เกินศุกร์นี้