ไรเดอร์หัวหมอ ลูกค้าขึ้นรถปุ๊บ ยกเลิกงานปั๊บ เลี่ยงค่าคอมฯ แต่งานเด้งเข้าไรเดอร์อีกคน ทำให้เดือดร้อนจบงานไม่ได้ ขับตามไปถามกลับถูกทำร้ายบาดเจ็บ
24 เม.ย. 69 – ความคืบหน้าสังคมออนไลน์ เผยแพร่คลิปเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทระหว่างไรเดอร์ด้วยกันเอง โดยเป็นเรื่องที่ไรเดอร์คนหนึ่งกดยกเลิกงาน หลังได้ผู้โดยสารขึ้นรถแล้ว ทำให้ไรเดอร์อีกคนซึ่ง บกพร่องทางร่างกายได้รับออเดอร์แทน แต่ลูกค้ากลับถูกไรเดอร์คนแรกเอาตัวไป ทำให้งานค้างในระบบจนจบงานไม่ได้ จึงตามไปทวงถามกระทั่งเกิดการฟาดปากกันขึ้น
ต่อมาผู้สื่อข่าว ได้ลงพื้นที่หน้าสถานีรถไฟขอนแก่น จุดเกิดเหตุ พร้อมพูดคุยกับ นายปัณณวิชญ์ อายุ 30 ปี ผู้ได้รับบาดเจ็บ
นายปัณณวิชญ์ เล่าว่า ขณะขับรถมาที่สถานีรถไฟขอนแก่น เพื่อมารอออเดอร์งาน เมื่อขับมาถึงเห็นคู่กรณีจอดรอออเดอร์อยู่ก่อนแล้วด้านล่าง ตนจึงขับขึ้นไปจอดด้านบน ซึ่งก็มีการมองเห็นกัน ก่อนที่คู่กรณีจะได้รับออเดอร์ผ่านระบบแอปฯไปก่อน
อย่างไรก็ตาม เมื่อลูกค้าขึ้นรถ ไรเดอร์คู่กรณีได้กดยกเลิกคำสั่งทันที ทำให้ออเดอร์งานเด้งเข้ามาที่ผ่านแอปตนเอง ซึ่งไรเดอร์คู่กรณีหันมามองหน้าตนทันทีหลังมีเสียงออเดอร์เด้งเข้า โดยน่าจะรู้ตัวแล้วว่าออเดอร์แล้วเด้งมาที่ตน
ตนจึงโทรหาลูกค้าว่าอยู่ไหน เพราะมาถึงแล้ว ลูกค้าจึงงงว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะขึ้นรถแล้วได้ไรเดอร์แล้ว ตนจึงดูด้านล่างสถานีรถไฟที่ไรเดอร์คู่กรณีอยู่ เห็นคู่กรณีได้ขับรถพาลูกค้าไป จึงมั่นใจว่าลูกค้าอยู่ที่ไรเดอร์คู่กรณี จึงได้ขับรถตาม GPS ลูกค้าไป เพราะคำสั่งรับส่งผู้โดยสารยังค้างในโทรศัพท์ตน
เมื่อขับมาถึงจุดเกิดเหตุ ตนขับประกบรถคู่กรณี ถามว่า “พี่รับลูกค้าไปส่งที่ บขส.แห่งที่ 3 ใช่ไหม” คู่กรณีตอบว่า “ใช่ กูรับมา” ตนถามย้ำอีกครั้งว่าใช่งาน 50 บาทไหม ที่ไปส่งขนส่ง คู่กรณียืนยันว่าใช่ ทำให้ตนมั่นใจว่าเป็นลูกค้าตน
ตนจึงบอกคู่กรณีว่า “พี่ทำแบบนี้ไม่ได้นะ พี่รับงานผ่านแอปฯ พี่ยกเลิกงานแล้วมาเข้าคนอื่น พี่เอาเปรียนคนอื่นที่เขายอมจ่ายค่าคอมมิชชัน พอเขามาถึง มารับลูกค้าแล้วพี่เอาลูกค้าไปโดยที่ไม่เสียอะไรเลย”
คู่กรณีตอบกลับว่า แล้วจะทำไมรับมาแล้ว พร้อมท้าให้รายงานในแอปฯ ตนจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดรายงาน คู่กรณีบอกว่า “มึxรายงานไปเลยเดี๋ยวจะทิ่มหน้าให้” ตนจึงบอกว่า “จะทำร้ายผมใช่ไหม” จึงหยิบโทรศัพท์มาถ่ายคลิป คู่กรณีจึงวิ่งมาต่อย ตนได้สวนไปเพื่อป้องกันตัว ก่อนคู่กรณีจะผลักตนล้มแล้วเตะเสยปลายคาง
คู่กรณีบอกต่อว่า ไม่อยากรับงานผ่านแอปฯ เพราะเสียค่าคอมมิชชัน ไม่คุ้ม ตนยืนยันว่าทำแบบนี้ไม่ถูก เพราะทำให้ไรเดอร์คนอื่นเดือดร้อน เถียงกันสักพักคู่กรณีได้ไล่ตน ตนจึงบอกอย่าเพิ่งไปจะแจ้งตำรวจ คู่กรณีพยายามขับรถหนี ตนจึงไปยืนขวาง คู่กรณีเอามือล้วงกระเป๋าทำท่าเหมือนมีปืน ก่อนจะขู่ว่า “มึxไม่จบใช่ไหม” ก่อนที่จะขับรถไปทันที
หลังเกิดเหตุได้กลับห้องพักไปล้างแผล ก่อนจะมาที่เกิดเหตุเพื่อมาเอาคลิปกล้องวงจรปิด และได้คุยกับไรเดอร์แถวนี้ บอกว่าไรเดอร์รายนี้มีพฤติกรรมแบบนี้ตลอด จึงตัดสินใจแจ้งความ เพราะอยากเอาเรื่องให้ถึงที่สุด และให้รับผิดชอบค่าเสียหายโทรศัพท์ที่พังและรถที่ได้รับความเสียหาย รวมทั้งค่ารักษาพยาบาลด้วย