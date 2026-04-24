ดวลเดือดปืนกับเหล็กแป๊บ หนุ่มได้จังหวะทุบเสียชีวิต 9 มม.กระเด็นร่วง อ้างป้องกันตัว

วันที่ 24 เม.ย.69 พ.ต.อ.ณัฐวิทย์ โอทอง ผกก.สภ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศิวกร ฉิมพาลี รอง ผกก.(สอบสวน) และ ร.ต.อ.(หญิง) ปนัดดา มณีฉาย รอง สว.(สอบสวน) เจ้าของคดี ได้ควบคุมตัว นายเอกราช (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 41 ปี ผู้ต้องหาคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย มาสอบปากคำเพิ่มเติม เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา ในพื้นที่หมู่ 2 ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช

ส่วนผู้เสียชีวิตคือ นายปิยะวัฒน์ อายุ 28 ปี ถูกทุบตีด้วยเหล็กแป๊บเข้าที่ใบหน้าและศีรษะจนได้รับบาดเจ็บสาหัส ถูกนำตัวส่ง รพ.พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่ง นายเอกราช ผู้ต้องหา ให้การรับสารภาพว่า ก่อเหตุทำร้าย นายปิยะวัฒน์ เพื่อเป็นการป้องกันตัว เนื่องจาก นายปิยะวัฒน์ ชักอาวุธปืนจะยิงตน จึงใช้เหล็กแป๊บทุบตีตอบโต้

ขณะเดียวกันหลังเกิดเหตุตำรวจได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุ พบร่องรอยการต่อสู้ และมีเหล็กแป๊บเปื้อนเลือดยาวกว่า 1 เมตรตกอยู่ นอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด 9 มม. ตกอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเช่นกัน ก่อนควบคุมตัว นายเอกราช ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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