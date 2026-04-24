รวบทัวร์เถื่อนคาสนามบินเชียงใหม่ หลอกขายทัวร์ทิพย์ คุนหมิง-ฉงชิ่ง ผู้เสียหาย 31 ราย

เมื่อเวลาประมาณ 10.30 น.วันที่ 24 เม.ย.2569 นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ สาขาภาคเหนือ กรณีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาจากจังหวัดเชียงราย จำนวน 31 ราย และแจ้งเหตุที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวประจำจุดท่าอากาศยานประจำสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากซื้อรายการนำเที่ยว คุนหมิง – ฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีกำหนดเดินทางระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2569 แต่เมื่อถึงเวลาเดินทาง ปรากฏว่าไม่มีตั๋วโดยสารเครื่องบินสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวครั้งนี้

สำนักงานทะเบียนฯ สาขาภาคเหนือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จึงทำการตรวจสอบเอกสารโปรแกรมนำเที่ยวและหลักฐานการชำระเงิน ปรากฏชื่อ นางสาว อ.(นามสมมุติ) หรือ หจก.เอ (นามสมมุติ) เมื่อตรวจสอบจากฐานข้อมูลในระบบ พบว่าไม่เคยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหา “ประกอบธุรกิจนำเที่ยวโดยไม่ได้รับอนุญาต” เป็นความผิดตามมาตรา 15 ประกอบมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว จึงจับกุมนางสาว อ.(นามสมมุติ) และนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรภูพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวย้ำนักท่องเที่ยวทุกท่านให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อทัวร์นำเที่ยว เบื้องต้นท่านสามารถตรวจสอบบริษัททัวร์ที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th เพื่อให้การท่องเที่ยวของท่านราบรื่น เชื่อถือได้ และได้รับการบริการจากทัวร์
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และหากเกิดความเสียหายสามารถรับความคุ้มครองจากกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องได้

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