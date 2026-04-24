สาวคลอดก่อนกำหนด อาการวิกฤต หลังดึงสายสะดือออกเอง กู้ภัยเร่งเข้าช่วย ส่งโรงพยาบาลจนปลอดภัย

เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 24 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิกุศลธรรม จุดควนยาง ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีหญิงไทยรายหนึ่งเกิดอาการแท้งลูก บริเวณด้านหลังศูนย์มูลนิธิกุศลธรรม จุดควนยาง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่กู้ชีพจึงนำกำลังรุดไปให้การช่วยเหลือ พร้อมประสานศูนย์นเรนทร เพื่อขอสนับสนุนรถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าตอง

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ พบหญิงชาวไทย อายุประมาณ 23 ปี อยู่ในสภาพอ่อนแรง โดยเจ้าตัวให้ข้อมูลว่า เกิดอาการแท้งลูกและคลอดก่อนกำหนด อีกทั้งได้ดึงสายสะดือออกด้วยตัวเอง เบื้องต้นพบว่าเด็กคลอดออกมาก่อนกำหนด

เจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ก่อนที่รถพยาบาลจากโรงพยาบาลป่าตองจะเข้ารับตัวทั้งแม่และเด็ก นำส่งโรงพยาบาลเพื่อให้แพทย์รักษา ซึ่งรายงานล่าสุดระบุว่า ทารกปลอดภัย อยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ขณะที่เจ้าหน้าที่เน้นย้ำให้ประชาชน หากพบเหตุฉุกเฉินลักษณะนี้ ควรรีบแจ้งหน่วยกู้ชีพทันที เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธีและปลอดภัยที่สุด

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