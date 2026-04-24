มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ จับมือภาคเอกชน มอบขนมเสริมกำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจควบคุมไฟป่า จ.กาญจนบุรี

มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ ส่งมอบขนมขบเคี้ยวให้เจ้าหน้าที่สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 หรือ สบอ.3 (บ้านโป่ง) สร้างกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในภารกิจเฝ้าระวังควบคุมไฟป่า จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24 เมษายน 2569 นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ ประธานมูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ พร้อมทีมงาน ลงพื้นที่มอบขนมขบเคี้ยว จำนวน 3,748 ชิ้น มูลค่ารวม 93,884 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท แวลู่พลัส รีเทล จำกัด ผ่านศูนย์สั่งการและติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 เป็นผู้แทนรับมอบ เพื่อส่งต่อไปให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมไฟป่า ในจังหวัดกาญจนบุรี

ประธานมูลนิธิ กล่าวว่า จากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นขณะนี้ในจังหวัดกาญจนบุรี สร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสำหรับภารกิจควบคุมไฟป่า มูลนิธิฯ จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน ที่ทุ่มเทดูแลทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบจากสถานการณ์ไฟป่า ผ่านการมอบขนมเพื่อสร้างกำลังใจ และส่งต่อความห่วงใยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ มูลนิธิหัวใจบริสุทธิ์ยังคงเดินหน้าสนับสนุนภารกิจเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง พร้อมประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมส่งต่อความช่วยเหลือและสร้างประโยชน์แก่สังคมในหลากหลายมิติอย่างยั่งยืน

 

 

 

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