หนุ่ม รปภ. เปิดใจโพสต์ถาม ทุกวันนี้ยังมีบ่อนอยู่ด้วยเหรอครับ เศร้าแฟนไปเล่นไพ่บ้านไม่กลับ สุดท้ายทะเลาะกันจนบ้านแตก โอดรักแท้แต่แพ้บ่อน
โดยเรื่องนี้ วันที่ 24 เม.ย.2569 นายชาตรี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี รปภ.ของสำนักงานแห่งหนึ่ง เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโพสต์นี้ ว่า ตนกับแฟนสาวคบหาอยู่กินกันนาน 13 ปี แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะแฟนกลับไปติดการพนัน ชอบเล่นไพ่จนไม่กลับบ้านกลับช่องกลายเป็นมีปากเสียงกัน เพราะตนมักจะโทรตามเขาอยู่เสมอให้กลับบ้าน เขาก็จะอารมณ์เสียใส่ ตะคอกใส่ว่าคนเล่นไพ่ตามทุนอยู่จะโทรอะไรนักหนา แล้วก็วางหูไป หลังๆพอโทรไปก็ไม่เคยรับสายอีกแล้ว จนกระทั่งเริ่มไม่กลับบ้าน
” รปภ.หนุ่ม เล่าต่อว่า ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนแฟนเคยติดพนันเล่นไพ่แบบนี้มาก่อน จนกระทั่งสามารถเลิกได้มานานหลายปี แต่มาในช่วงหลังก็กลับไปติดเล่นการพนันอีกครั้งแล้วเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็มีปัญหากันและต้องแยกกันอยู่ ทั้งๆที่เราเป็นห่วงเขา เขาป่วยเป็นมะเร็งด้วย อยากให้เขาได้พักผ่อนมากว่าเร่ร่อนไปมา
ยอมรับว่าตอนนี้หมดกำลังใจเพราะแยกย้ายกันอยู่กับแฟนแล้ว น้อยอกน้อยใจที่เขาติดเล่น รักแท้แต่แพ้บ่อน ถ้าเขามาเห็นข่าวนี้ ฝากบอกด้วยว่า เลิกได้ก็เลิกซะ การพนันไม่ทำให้เจริญหรอก มีแต่หมดกับหมด ”
หนุ่มรปภ. บอกด้วยว่า ส่วนเรื่องสถานที่ที่แฟนสาวไปเล่นพนันจะเป็นบ่อนหรือวงที่แอบเล่นกันเองนั้น ผมไม่มีข้อมูลที่แน่นอน แต่ด้วยความสงสัยจึงโพสต์ถามในกลุ่มข่าวสารดูเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาเคยสะกดรอยตามสัญญาณมือถือแฟนสาวตอนออกจากบ้านไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจนเมื่อไปถึงที่แล้วแต่ไม่กล้าตามเข้าไปเพราะกลัวอันตราย
” ทุกวันนี้เครียดมากกับเรืองนี้จนไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือยัง สาเหตุมาจากการพนันที่ทำให้บ้านแตกสาแหรกขาด “