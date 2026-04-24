หนุ่ม รปภ. เปิดใจโพสต์ถาม ทุกวันนี้ยังมีบ่อนอยู่ด้วยเหรอครับ เศร้าแฟนไปเล่นไพ่บ้านไม่กลับ สุดท้ายทะเลาะกันจนบ้านแตก โอดรักแท้แต่แพ้บ่อน

โดยเรื่องนี้ วันที่ 24 เม.ย.2569 นายชาตรี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี รปภ.ของสำนักงานแห่งหนึ่ง เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโพสต์นี้ ว่า ตนกับแฟนสาวคบหาอยู่กินกันนาน 13 ปี แต่ปัจจุบันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเพราะแฟนกลับไปติดการพนัน ชอบเล่นไพ่จนไม่กลับบ้านกลับช่องกลายเป็นมีปากเสียงกัน เพราะตนมักจะโทรตามเขาอยู่เสมอให้กลับบ้าน เขาก็จะอารมณ์เสียใส่ ตะคอกใส่ว่าคนเล่นไพ่ตามทุนอยู่จะโทรอะไรนักหนา แล้วก็วางหูไป หลังๆพอโทรไปก็ไม่เคยรับสายอีกแล้ว จนกระทั่งเริ่มไม่กลับบ้าน

” รปภ.หนุ่ม เล่าต่อว่า ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนแฟนเคยติดพนันเล่นไพ่แบบนี้มาก่อน จนกระทั่งสามารถเลิกได้มานานหลายปี แต่มาในช่วงหลังก็กลับไปติดเล่นการพนันอีกครั้งแล้วเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็มีปัญหากันและต้องแยกกันอยู่ ทั้งๆที่เราเป็นห่วงเขา เขาป่วยเป็นมะเร็งด้วย อยากให้เขาได้พักผ่อนมากว่าเร่ร่อนไปมา

ยอมรับว่าตอนนี้หมดกำลังใจเพราะแยกย้ายกันอยู่กับแฟนแล้ว น้อยอกน้อยใจที่เขาติดเล่น รักแท้แต่แพ้บ่อน ถ้าเขามาเห็นข่าวนี้ ฝากบอกด้วยว่า เลิกได้ก็เลิกซะ การพนันไม่ทำให้เจริญหรอก มีแต่หมดกับหมด ”

หนุ่มรปภ. บอกด้วยว่า ส่วนเรื่องสถานที่ที่แฟนสาวไปเล่นพนันจะเป็นบ่อนหรือวงที่แอบเล่นกันเองนั้น ผมไม่มีข้อมูลที่แน่นอน แต่ด้วยความสงสัยจึงโพสต์ถามในกลุ่มข่าวสารดูเท่านั้น เพราะที่ผ่านมาเคยสะกดรอยตามสัญญาณมือถือแฟนสาวตอนออกจากบ้านไปยังสถานที่แห่งหนึ่งในเขตอำเภอเมืองจนเมื่อไปถึงที่แล้วแต่ไม่กล้าตามเข้าไปเพราะกลัวอันตราย

” ทุกวันนี้เครียดมากกับเรืองนี้จนไม่แน่ใจว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าหรือยัง สาเหตุมาจากการพนันที่ทำให้บ้านแตกสาแหรกขาด “

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ทิ้งหมัดเข้ามุม - กกต.ทุ่มสุดตัว สกัดรื้อคดีฮั้วสว.
2

จับ 8 ผู้ต้องหา แก๊งลักสินค้า คลังสนามบินภูเก็ต ยึดอุปกรณ์ไอที เครื่องเล่นเกม เสียหายกว่า 3 ล้าน
3

บทบรรณาธิการ - แย้งศาลฎีกา
4

ผบช.น. ชมรมแม่บ้านตำรวจนครบาล กต.ตร. ร่วมมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร ไข่ไก่ ตำรวจ K9 จำนวน 85 นาย
5

สว.เชียงใหม่ ยื่น2ข้อเสนอ ค้านกฎหมาย กองทุน4ฉบับ ภูมิใจไทย ประชาชนไม่เห็นด้วย
6

โผล่อีก ที่ดิน 1 ไร่ โยง 'บุ๋ม ปนัดดา' คนงานเผ่นหลังเห็นนักข่าว พบแพ็กน้ำ–กระสอบข้าวสาร
7

ฟังจากปากชาวบ้านในพื้นที่ จุดเก็บของบริจาค องค์กรทำดี เผยไม่สบายใจ เห็นของอยู่ในสภาพนี้
8

หนองบัว ชนะคดีแข้งต่างชาติแจ้งฟีฟ่าขอชดเชย 6.1 ล้าน แต่ศาลกีฬาโลกยกฟ้อง
9

ตรวจที่ดิน 2 แห่ง หนองเสือ พบมีการจัดเก็บของบริจาค ก่อสร้างเกินกว่าที่ขออนุญาต
10

Conicle ลุยปั้น Conicle x Creators ผนึกกำลังผู้สร้างสรรค์องค์ความรู้ ตั้งเป้าดันรายได้ร่วมทะลุ 1,000 ล้านบาท