ศูนย์รวมจิตใจ! ชาวแม่พริกกว่า 500 คน ฮือปิดล้อมพื้นที่ ค้านย้ายสรีระสังขาร ครูบาหยัด ไปเชียงใหม่ หลังทนายกางพินัยกรรม ทำไว้ก่อนมรณภาพ
วันที่ 24 เม.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่วัดแม่พริกบน ต.แม่พริก อ.แม่พริก จ.ลำปาง เป็นไปอย่างตึงเครียด หลังชาวบ้านและศิษยานุศิษย์กว่า 500 คน รวมตัวกันประท้วงปิดล้อมและขับไล่รถตู้กู้ภัยจาก จ.เชียงใหม่ ที่พยายามจะเข้ามาย้ายสรีระสังขารของ พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ หรือ “ครูบาเจ้าประหยัด อัคคเตโช” อดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน เพื่อเคลื่อนย้ายไปยัง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีทนายความเดินทางมาพร้อมหนังสือที่ระบุว่าเป็น “พินัยกรรมเรื่องแต่งตั้งผู้จัดการสรีระสังขาร” ซึ่งทำขึ้นเมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 ณ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม โดยเนื้อหาในพินัยกรรมระบุเจตนาของครูบาหยัดอย่างชัดเจนว่า
“ขอมอบสรีระสังขารให้แก่ ท่านครูบาเจ้าตรัยเทพ จันทวัณโณ เพื่อนำไปประดิษฐาน ณ อาศรมพรหมธาดาพุทธาสถาน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการสรีระแต่เพียงผู้เดียว พร้อมขอยกเลิกพินัยกรรมฉบับก่อนหน้าทั้งหมด”
ในเอกสารดังกล่าวยังมีการปั๊มลายนิ้วมือ และลายมือชื่อของครูบาหยัด พร้อมพยานและเจ้าหน้าที่พยาบาลลงนามกำกับครบถ้วน ทำให้ฝ่ายทนายความยืนยันในสิทธิ์ตามกฎหมายที่จะนำร่างของอดีตเจ้าอาวาสออกจากพื้นที่
อย่างไรก็ตาม กลุ่มชาวบ้านและคณะศรัทธาในพื้นที่ไม่ยอมรับการเคลื่อนย้ายดังกล่าว โดยยืนยันว่าครูบาหยัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวแม่พริกมาอย่างยาวนาน จำพรรษาที่วัดแห่งนี้มาตั้งแต่ปี 2533 จนกระทั่งมรณภาพ การนำร่างท่านออกไปจากวัดที่ท่านสร้างและพัฒนามาจึงเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ จนนำไปสู่การรวมตัวปิดล้อมรถกู้ภัยเพื่อกดดันไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายร่างออกจากวัด
โดยในครั้งนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่พริก เทศบาลตำบลแม่พริก พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาเจรจาในเบื้องต้น ทางทนายความและรถกู้ภัยจึงต้องยอมถอยออกไป ซึ่งคาดว่าจะมีตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาทางออกร่วมกัน ขณะนี้สถานการณ์ภายในวัดยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องการให้สรีระสังขารของเกจิดังคงอยู่ที่วัดเดิมต่อไป
สำหรับ พระครูวิธานพัฒนาภรณ์ หรือ “ครูบาหยัด อคฺคเตโช” มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หลังเข้ารับการรักษาอาการอาพาธต่อเนื่อง สิริอายุรวม 72 ปี 11 เดือน 47 พรรษา นามเดิม “ประหยัด เพชรแจ้ง” เกิดเมื่อ 1 มกราคม 2496 บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 15 ปี และอุปสมบทเมื่ออายุ 21 ปี ณ วัดพระบาทวังตวง มีตำแหน่ง อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบล และอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่พริกบน