ครอบครัวสุดเศร้า พายุกระหน่ำซัดต้นไม้หักโค่นขวางกลางถนนมืด หนุ่มใหญ่คนขยันประจำหมู่บ้าน ขี่จยย.ออกหาอึ่ง หากบ มองไม่เห็นชนเข้าเต็มๆคอหักเสียชีวิต

วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุสลด ชายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างชนต้นไม้ใหญ่หักโค่นลงมากลางถนนจากการกลมพายุฝนพัด ทำให้คอหักเสียชีวิตท่ามกลางความเสียใจของครอบครัว

เหตุสลดนี้เกิดขึ้น เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา พ.ต.ท.เจษฎา ว่องไว สารวัตร(สอบสวน) สภ.กุดจับ จ.อุดรธานี รับแจ้งเหตุชายขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างชนต้นนนทรีป่าขนาดใหญ่ถูกลมพายุฝนพัดล้มขวางทางระหว่างบ้านบ่อคำ-บ้านโคกสว่าง ม.13 ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ ชายผู้ขับขี่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์รพ.กุดจับ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย ทต.สร้างก่อ และกู้ภัยมูลนิธิอุดรสว่างเมธาธรรมสถาน

ที่เกิดเหตุพบร่างนายจันทร์ใหม่ อายุ 42 ปี นอนคว่ำหน้าคอหักเสียชีวิตอยู่กลางถนน ใบหน้ายุบจากการชนเข้ากับต้นไม้อย่างแรง ห่างไป 3 เมตรมีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างจอดอยู่ โดยมีแม่และญาติ รวมทั้งชาวบ้านที่ทราบข่าวพากันมาดูและร้องไห้ด้วยความเสียใจ เนื่องจากผู้ตายเป็นที่รักของคนในครอบครัว และชาวบ้าน เป็นคนอุปนิสัยดี ขยันทำมาหากิน

เบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างบ้าน เวลาว่างจะออกหาใต้อึ่ง ใต้กบ หาปลา เป็นคนขยันทำมาหากินเลี้ยงครอบครัว ก่อนเกิดเหตุขี่รถออกไปที่ทุ่งนาโดยไม่รู้ว่าต้นไม้ถูกแรงลมพัดโค่นล้มขวางทางห่างจากบ้าน 1.5 กิโลเมตรซึ่งถนนไม่มีไฟฟ้า ทำให้ชนเข้าอย่างแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้สอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

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