แม่ไม่ติดใจเรื่องยาบ้า 106 เม็ด ลูกชายขี่จยย.หนีสายตรวจ ก่อนเสียชีวิต แต่จี้สอบปมถีบรถจนคว่ำ ผู้บังคับบัญชาเผยกำลังสอบสวนข้อเท็จจริง ตร.ทั้ง 2 นาย
จากกรณี นายศิวนาถ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 25 ปี ที่เสียชีวิตจากการขี่รถจยย.เฉี่ยวชนรถยนต์ ที่จอดอยู่ริมถนนจนพลิกคว่ำ และศีรษะฟาดพื้นอย่างรุนแรง ขณะขับขี่หลบหนีการติดตามของตำรวจสายตรวจ สภ.มาบตาพุด จ.ระยอง ล่าสุดพยานหนุ่มเปิดเผยว่า ไม่ได้ล้มเอง แต่ถูกสายตรวจถีบรถจยย. ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
ล่าสุดวันที่ 24 เม.ย.69 นางวิชุดา แม่ของผู้เสียชีวิต เดินทางเข้าพบ พ.ต.ต.ธวัช หน่อสิงหา สารวัตร (สอบสวน) สภ.มาบตาพุด จ.ระยอง เพื่อรับฟังคำชี้แจงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. ของวันที่ 23 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยการพูดคุยเป็นส่วนตัวใช้เวลาประมาณ 20 นาที
ภายหลังการพูดคุย นางวิชุดา เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวว่า ไม่ติดใจเรื่องยาบ้า หลังตำรวจตรวจพบ 106 เม็ดในกระเป๋าสตางค์ที่ถูกโยนทิ้งข้างทาง หากลูกชายทำผิดจริงก็พร้อมยอมรับ เพราะลูกเสียชีวิตไปแล้ว ไม่สามารถลุกขึ้นมาโต้แย้งได้ แต่ยังสงสัยและติดใจประเด็นที่มีกระแสว่า ตำรวจใช้เท้าถีบรถจักรยานยนต์ของลูกชายจนเป็นเหตุให้เสียหลักพลิกคว่ำและเสียชีวิต
ด้าน ตำรวจสายตรวจ ระบุว่า พบเห็น นายศิวนาถ ขี่รถจยย.แต่งท่อเสียงดังและใช้ความเร็วสูง ท่าทางมีพิรุธ จึงไล่ติดตามเพื่อขอตรวจค้น โดย รองผบก.ภ.จว.ระยอง ได้เปิดเผยคลิปวงจรปิดบริเวณหลังวัดมาบตาพุด ซึ่งบันทึกภาพขณะ นายศิวนาถ กำลังขี่รถหลบหนี โดยสังเกตเห็นมือซ้ายหยิบของบางอย่างออกจากกางเกงแล้วโยนทิ้งริมถนน
ซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่า เป็นกระเป๋าสตางค์บรรจุยาบ้า 106 เม็ด ซึ่งทางผู้บังคับบัญชา สภ.มาบตาพุด ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงจากตำรวจสายตรวจทั้ง 2 นาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุ เพื่อพิสูจน์ทราบว่าขั้นตอนการระงับเหตุเป็นไปตามยุทธวิธีหรือไม่ และจะนำหลักฐานทั้งหมดประกอบสำนวนคดีต่อไป