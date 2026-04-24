สาวโรงงานสุดช้ำ ถูกขโมยรถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูมเมอร์ เอ็กซ์ สีชมพู-ดำ จากลานจอด ห่างโรงพักแค่ 50 เมตร โอดเดือดร้อนไม่มีรถไปทำงาน วอนช่วยแจ้งเบาะแส

เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 24 เม.ย.2569 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ ภายในชุมชน หมู่บ้านสินทิวาหมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา หลังได้รับแจ้งเหตุรถมีจักรยานยนต์จอดไว้แล้วถูกขโมย พบ น.ส.อรวรรณ อายุ 33 ปี พนักงานโรงงาน ชาวอำเภอภาชี เจ้าของรถที่ถูกขโมยพาไปชี้จุดที่จอดรถจักรยานยนต์ และเปิดภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพคนร้าย

น.ส.อรวรรณ เปิดเผยว่า รถจักรยานยนต์ฮอนด้าซูมเมอร์ เอ็กซ์ สีชมพู-ดำ หมายเลขทะเบียน 3 กธ 8696 กรุงเทพมหานคร พร้อมหมวกกันน็อกสีขาวได้หายไปจากจุดจอด เมื่อวันที่ 22 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยจุดดังกล่าวเป็นที่จอดประจำเพื่อขึ้นรถต่อไปทำงาน

จากการตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิด พบคนร้ายเป็นชาย 1 ราย สวมเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และสวมหมวกกันน็อกสีขาวของผู้เสียหาย ก่อนเข็นรถจักรยานยนต์ออกจากจุดจอด มุ่งหน้าไปทางถนนโรจนะ และเข็นย้อนศรออกไปทางสี่แยกไฟแดงอุทัย โดยกล้องสามารถบันทึกพฤติกรรมไว้ได้อย่างชัดเจน

ผู้เสียหาย เล่าด้วยว่า หลังเลิกงานกลับมาพบรถหายไป ตอนแรกคิดว่าอาจมีคนเข็นรถไปขยับ เนื่องจากคอรถเสียไม่สามารถล็อกได้ จึงเดินหาบริเวณรอบสระหลายรอบแต่ไม่พบ ก่อนเข้าแจ้งความที่ สภ.บางปะอิน สาขาสินทิวาธานี ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง 50 เมตร

“รถจักรยานยนต์คันนี้ถือเป็นรถคันแรกในชีวิต ที่ซื้อผ่อนตั้งแต่เริ่มทำงานเมื่อปี 2554 และใช้ขับไปทำงานทุกวัน การสูญหายส่งผลให้การใช้ชีวิตลำบาก ต้องอาศัยวินจักรยานยนต์รับจ้างในช่วงเช้า และเดินกลับหอพักในช่วงค่ำ วอนผู้ที่พบเห็นหรือมีเบาะแส แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือแจ้งมายังหนูเพื่อช่วยติดตามรถกลับคืน ซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบและติดตามตัวผู้ก่อเหตุ แต่ยังไม่พบเบาะแสเพิ่มเติมแต่อย่างใด “

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