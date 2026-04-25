เปิดกล้องหน้ารถสลด จยย.พุ่งข้ามเกาะกลางชนยับรถบรรทุก หนุ่มคอหักเสียชีวิต สาวอาการสาหัส หมวกกันน็อกกระเด็น ตำรวจสอบสวนสาเหตุ
ภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพนาทีชีวิตรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่มาฝั่งตรงข้ามก่อนจะเสียหลักข้ามเกาะกลางไถลมาพุ่งชนกับรถกระบะคันที่มีกล้องทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย และเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย
ต่อมาเมื่อเวลา 05.00 น.วันที่ 24 เมษายน 69 พ.ต.ท.สุทธิพล กลิ่นอุดม สว.(สอบสวน) สภ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ได้รับแจ้งมีเหตุรถชนกัน มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บบนถนน 344 ชลบุรี-บ้านบึง หมู่ 7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมแพทย์เวร รพ.ชลบุรี และกู้ภัยมูลนิธิธรรมรัศมีมณีรัตน์
พบร่างนายพรศักดิ์ อายุ 42 ปี ชาว จ.สุรินทร์ นอนเสียชีวิตสภาพคอ แขนและขาหัก นอกจากนี้ยังมีหญิงไม่ทราบชื่อที่นั่งซ้อนท้ายรถ จยย.ผู้ตายมาได้รับบาดเจ็บแขนขาหักอาการสาหัส
ใกล้กันพบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่า นูโว สีขาวดำ ทะเบียน 1 กฏ 514 สมุทรปราการของผู้ตายล้มคว่ำสภาพพังยับเยิน ห่างไปเล็กน้อยพบรถตู้ทึบ 4 ล้อเล็ก ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว ทะเบียน 1 ฒษ 5011 กทม.
สอบถามนายเอกชัย อายุ 25 ปี คนขับรถตู้ทึบสี่ล้อเล็ก เผยอ้างว่า ตนขับรถจะไปจันทบุรี มาถึงตรงนี้รถ จยย.ของผู้ตายขี่ข้ามเกาะกลางพุ่งมาใส่รถ ตนเบรกยังไงก็ไม่ทัน
เบื้องต้นตำรวจจะได้ดูภาพกล้องหน้ารถยนต์และภาพกล้องวงจรปิดใกล้ที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อตรวจสอบดูว่ามีรถยนต์คันอื่นเฉี่ยวชนก่อนรถ จยย.เสียหลักพุ่งข้ามเกาะกลางถนนมาชนกับรถตู้ทึบหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ทีมข่าวสดภูมิภาค 25 เม.ย.69