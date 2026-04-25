คุมเข้มฝากขัง ร้อยเอกวิโรจน์ มือยิงสส. เจ้าตัวเปิดปาก ผมเป็นแค่หมากเล็กๆตัวหนึ่ง หน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ คุ้มกันตลอดเส้นทาง
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 25 เม.ย.2569 ที่สภ.เมืองนราธิวาส พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้ทำการเบิกตัว ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี 1 ใน 5 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้ในคดีลอบสังหาร นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ ที่ถูกคุมขังที่ สภ.เมืองนราธิวาส มาสอบปากคำเป็นการเพิ่มเติมอีกครั้ง
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดนราธิวาส ฝากขังโดยก่อนที่จะนำตัว ร.อ. วิโรจน์ ไปฝากขังที่ศาล ตามข้อกฎหมายครบ 48 ชั่วโมง โดยมีพนักงานสอบสวนในพื้นที่และจากชุดพนักงานสอบสวนจากภาค 9 นานกว่า 1 ชั่วโมง
ต่อมาเมื่อพนักงานสอบสวนแล้วเสร็จ พล.ต.ต.ประยงค์ ผบก.ภ.จว.นราธิวาส ได้ควบคุมตัวเพื่อขึ้นรถยนต์เดินทางไปขออำนาจศาล จ.นราธิวาส ฝากขัง ผู้สื่อข่าวได้ถือโอกาสสอบถาม ร.อ.วิโรจน์ ถึงคดีที่เกิดขึ้นโดยได้ตกเป็นผู้ต้องหาในครั้งนี้ ซึ่ง ร.อ. วิโรจน์ ได้ตอบเพียงสั้นๆ ว่า ความขัดแย้งครั้งนี้เนี่ยผมน่าจะเป็นหมากเล็กๆตัวหนึ่งในความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่ครับ หน่วยงานรัฐไม่เกี่ยวข้อง
ก่อนที่ ร.อ.วิโรจน์ จะเดินจากไปขึ้นรถ โดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ จ.นราธิวาส นั่งรถยนต์คุมเข้มความปลอดภัยตลอดเส้นทาง จาก สภ.เมืองนราธิวาส ไปยังศาลจังหวัดนราธิวาส
โดยผู้ต้องหาทั้ง 5 คนร่วมที่ก่อคดีนี้ได้ถูก ฝากขังครบและถูกควบคุมตัวอยู่เรือนจำนราธิวาส ประกอบด้วย 1.นายสมพร ลังเดช ทำหน้าที่เตรียมการ ประสานงานและชี้เป้า 2.นายอลาวี อาแว ทำหน้าที่ขับรถยนต์ 3.นายธนภัทร วัฒนภิญโญ ทำหน้าที่มือปืน 4.นายสุนทร พรหมภักดี เจ้าของอู่ และ 5.ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี มือปืน
แหล่งข่าวจากเรือนจำนราธิวาส เปิดเผยว่า ผู้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่เรือนจำนราธิวาส ทั้ง 4 คน ก่อนหน้านี้ ทุกคนเริ่มปรับตัวได้และชินกับความเป็นอยู่ แต่มีความวิตกกังวลอยู่บ้าง ซึ่งเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันตัวผู้ต้องหากระทำสิ่งที่ไม่คาดคิดต่อชีวิตของตนเอง
ในส่วนของพนักงานสอบสวนในคดีดังกล่าว ทราบว่ามีการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอยู่อีกหลายประเด็น จากการให้การของผู้ต้องหาทั้ง 5 คน มีการจับประเด็นในลักษณะทำนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คาดว่า น่าจะมีส่วนในเรื่องของการจ้างวานการก่อเหตุ จึงต้องทำการสืบสวนสอบสวนในเรื่องของ การหมุนเวียนทางการเงินบัญชีธนาคาร
การพบปะของผู้ต้องหากับบุคคลอื่นๆ การเดินทางของผู้ต้องหา รวมไปถึงการติดต่อสื่อสารของโทรศัพท์มือถือ ที่ทางนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส ที่เป็นผู้เสียหาย ได้แต่งตั้งทนายความส่งหนังสือขอความเป็นธรรมให้ทางการสืบสวนสอบสวนประเด็นต่างๆเพิ่มเติมอย่างละเอียด ที่เชื่อว่าสามารถสาวถึงตัวผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังการกระทำของผู้ต้องหา
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