บุกชี้จุด “ไร่อ้อยผ่านศึก” เส้นทางลับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ลอบพาผู้กำกับซีรีส์วายข้ามแดนสระแก้ว บังคับทำงานสแกมเมอร์ปอยเปต
วันที่ 25 เม.ย. 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 2 พร้อมกำลังทหารจากกองกำลังบูรพา ลงพื้นที่ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นำผู้กำกับซีรีส์วายและคนสนิท เข้าชี้จุดบริเวณไร่อ้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางธรรมชาติที่ขบวนการคอลเซ็นเตอร์ใช้ลักลอบพาผู้เสียหายข้ามชายแดนไทย–กัมพูชา หลังถูกหลอกให้มาทำงานและเข้ารับการอบรมด้านการลงทุนในพื้นที่ ก่อนถูกพาตัวข้ามแดนไปบังคับทำงานเป็นสแกมเมอร์ในกรุงปอยเปต ประเทศกัมพูชา โดยผู้เสียหายเพิ่งได้รับการปล่อยตัวกลับมา
จากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะล่อแหลม สามารถเดินเท้าข้ามแดนได้โดยสะดวก โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่ไม่มีแหล่งน้ำเป็นอุปสรรค ส่งผลให้ขบวนการลักลอบใช้เส้นทางผ่านไร่นาและช่องทางธรรมชาติในตำบลผ่านศึก และตำบลคลองน้ำใส เป็นเส้นทางหลักในการลักลอบนำพาคนไทยออกนอกประเทศโดยผิดกฎหมาย
พล.ต.ต.ฐิติวัฒน์ สุริยฉาย รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังคงมีคนไทยถูกหลอกไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง โดยขบวนการคอลเซ็นเตอร์มักใช้คนไทยในพื้นที่เป็นผู้นำทาง พาผู้เสียหายลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติ ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทราบเบาะแสของกลุ่มผู้กระทำผิดแล้ว และเตรียมเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและสกัดกั้นตามแนวชายแดนมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังพบข้อมูลว่าขบวนการดังกล่าวไม่ได้มีเพียงเครือข่าย “นายหมู” เท่านั้น แต่ยังมีความเชื่อมโยงกับอดีตเจ้าหน้าที่รัฐระดับท้องถิ่นบางราย ที่อาจมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการลักลอบพาคนข้ามแดนไปทำงานคอลเซ็นเตอร์ในฝั่งกัมพูชา โดยบุคคลดังกล่าวถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังต่อการชักชวนไปทำงานในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะงานที่อ้างผลตอบแทนสูง หรือมีการจัดอบรมก่อนเริ่มงาน เนื่องจากอาจตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้