ยั่วยุไม่หยุด เขมร ขึงผ้าฟ้าปริศนา ใกล้ช่องชำแต ชายแดนไทย ขยับฐานชิดไทย ทหาร เบรกเขมร หยุดพฤติกรรม เข้าข่ายท้าทาย เสี่ยงปะทะ บอกต่างคนต่างอยู่

25 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีคลิปเหตุการณ์ซึ่งคาดว่า ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่ 24 เม.ย. ที่ผ่านมา เผยให้เห็นสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ใกล้ช่องชำแต จ.ศรีสะเกษ โดยในคลิปปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ทหารไทยตั้งแถวตรวจตราอย่างเข้มงวดบริเวณหน้าแนวพื้นที่รับผิดชอบ

ขณะเดียวกัน ฝั่งกัมพูชา บริเวณแนวลวดหนาม พบการเคลื่อนไหวของกำลังทหารที่ตั้งฐานในระยะกระชั้นชิดกับฝั่งไทย และมีการนำผ้าสีฟ้า ลักษณะคล้ายสแลน มากางหรือขึงไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน คล้ายการแสดงพิกัดหรือแนวเขต อีกทั้งยังมีการขยับตำแหน่งหน้าแนวจากจุดเดิม สร้างความผิดสังเกตในพื้นที่

จากสถานการณ์ดังกล่าว ฝ่ายทหารไทยได้ ตะโกนสื่อสารไปยังฝั่งกัมพูชา ในระดับผู้บังคับบัญชา ขอความร่วมมือไม่ให้ดำเนินการใดที่อาจก่อให้เกิดความกระทบกระทั่ง หรือมีลักษณะไม่เหมาะสม ขอให้ต่างฝ่ายต่างอยู่ อย่ายั่วยุกัน พร้อมขอให้ประสาน ผู้บังคับบัญชาฝั่งกัมพูชา เพื่อนำผ้าดังกล่าวออกจากพื้นที่

อย่างไรก็ตาม แม้เหตุการณ์ยังไม่เกิดการปะทะหรือความรุนแรง แต่บรรยากาศตามแนวชายแดนยังคงตึงเครียด และมีสัญญาณของการยั่วยุ รวมถึงความพยายามสร้างแรงกดดันเป็นระยะ แม้พื้นที่ดังกล่าวจะอยู่ในเขตของกัมพูชา แต่พฤติกรรมที่เกิดขึ้นถูกมองว่า เกินกว่าการตั้งฐานตามปกติ และอาจเข้าข่ายการท้าทาย มากกว่า การปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนทั่วไป

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