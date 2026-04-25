รมช.อัครนันท์ มอบ ครูจวง ลุย Surprise Visit “สอบเทียบต้องโปร่งใส มาตรฐานเดียวทั่วไทย” ยืนยัน สกร. ให้ความสำคัญ คุณภาพ มาตรฐาน ความเท่าเทียม พร้อมฟังเสียงสะท้อน ผู้เรียน-ผปค.
25 เม.ย. 2569 – นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รมช.ศึกษาธิการ มอบหมายคณะทำงาน รมช.ศึกษาธิการ นำโดย คุณปารมี ไวจงเจริญ หรือ ครูจวง ให้ผนึกกำลังร่วมกับ กรมส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)
โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วย นายโยฑิน สมโนนนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามการดำเนินงาน “การสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ที่สนามสอบโรงเรียนศรีบุณยานนท์ อำเภอเมืองนนทบุรี ในรูปแบบ Surprise Visit เพื่อสะท้อนสภาพการดำเนินงานจริงในพื้นที่อย่างตรงไปตรงมา
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มุ่งเน้นการกำกับคุณภาพการจัดสอบให้เป็นไปอย่าง โปร่งใส เป็นธรรม และยึดมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ สอดคล้องกับแนวทางการยกระดับระบบการประเมินผลของ สกร. ที่ให้ความสำคัญกับ “ความเชื่อมั่นของผู้เรียน” ควบคู่กับ “คุณภาพของระบบ”
โดยคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมกระบวนการจัดสอบ พบปะให้กำลังใจผู้เข้าสอบ พร้อมสร้างความมั่นใจว่าทุกความพยายามของผู้เรียน จะได้รับการประเมินอย่างเที่ยงตรงและยุติธรรม
นอกจากนี้ คณะลงพื้นที่ยังได้รับมอบหมายจาก นายอัครนันท์ ให้พูดคุยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ปกครองที่มาส่งนักศึกษาเข้าสอบ โดยผู้ปกครองรายหนึ่งสะท้อนว่า การสอบเทียบฯ ของ สกร. เป็นโอกาสสำคัญสำหรับบุตรหลาน ที่เรียนในรูปแบบโฮมสคูล และศูนย์การเรียนมาตรา 12 ที่มีความสามารถพิเศษ ช่วยเปิดทางให้สามารถพิสูจน์ศักยภาพได้อย่างเหมาะสม พร้อมเสนอให้ภาครัฐขยายการสนับสนุนกลุ่มผู้เรียนลักษณะนี้ ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในอนาคต
ครูจวง เผยว่า ในมิติของการพัฒนาระบบการเรียนรู้ การสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือเป็นกลไกสำคัญ ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ พ.ศ. 2566 ที่สะท้อนแนวคิด “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” อย่างเป็นรูปธรรม
โดยเปิดโอกาสให้ ผู้เรียน สามารถนำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่มีอยู่มาพิสูจน์ผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ โดยไม่ยึดติดกับเวลาเรียนในระบบเดิม เปลี่ยนจาก “เรียนตามเวลา” เป็น “วัดจากศักยภาพจริง”
ทั้งนี้ การสอบเทียบฯ ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำคัญในรูปแบบ Fast Track ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ของตนเองได้อย่างยืดหยุ่น ลดข้อจำกัดเดิม และต่อยอดสู่การศึกษาระดับที่สูงขึ้นหรือสายอาชีพได้เร็วขึ้น ตอกย้ำบทบาทของ สกร. ในการเป็น “แพลตฟอร์มแห่งโอกาส” ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา และตอบโจทย์ความแตกต่างของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
สำหรับการสอบเทียบวัดระดับความรู้การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีผู้เข้าสอบทั่วประเทศจำนวน 267 คน โดยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าสอบรวม 20 คน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา 2 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 16 คน
การลงพื้นที่แบบ Surprise Visit ในครั้งนี้ ไม่เพียงเป็นการติดตามตรวจสอบ แต่ยังเป็นการยืนยันว่า “สกร. ให้ความสำคัญกับคุณภาพ มาตรฐาน และความเท่าเทียม” พร้อมรับฟังเสียงสะท้อนจากผู้เรียน และผู้ปกครองอย่างรอบด้าน เพื่อให้ทุกสนามสอบคือโอกาสที่แท้จริงของผู้เรียน และทุกความสำเร็จคือผลลัพธ์ของระบบการเรียนรู้ที่เชื่อถือได้อย่างแท้จริง