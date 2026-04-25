แห่ขอโชค ท่านทองล้น วัดดังศรีราชา ลุ้นเลขเด็ด เป็นเศรษฐีรางวัลที่ 1 คนที่ 20 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก ได้โชครางวัลที่1 มาแล้ว 19 คน
วันที่ 25เม.ย. 2569 ที่วัดเขาช่องลม ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี มีประชาชนต่างทยอยเดินทางมา กราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น) ที่ตั้งตระหง่านอยู่หน้าเขาช่องลม ซึ่งพบว่าประชาชนที่พากันมากราบไหว้บูชาด้วยเครื่องบูชาหลากหลาย โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
ซึ่งทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้บูชา ทั้ง พวงมาลัยสีแดง ดอกกุหลาบแดง 9 ดอก ธูป 9 ดอก เทียน น้ำแดง ประทัด เพื่อขอพร ขอโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา เป็นสิริมงคล ความสำเร็จ สมปรารถนาทุกประการ และอธิษฐานขอเลขเด็ดไปจุดที่กระถางธูปกัน ซึ่งนอกจากจะมีคนมาขอพระ-ขอโชคลาภกับองค์ท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น)แล้ว
โดยที่ผ่านมาตั้งแต่นำท้าวเวสสุวรรณทรงราหูมาประดิษฐานไว้ที่หน้าเขาช่องลมในระยะ3ปี ก็มีคนถูกรางวัลที่ 1 กันแล้วทั้งหมดรวม 19 คน
ทั้งนี้ ประชาชนชาวไทยนั้นมีความเชื่อว่า ท้าวเวสสุวรรณ เป็นหัวหน้าแห่งยักษ์ ภูตผีปีศาจคอยดูแลไม่ให้มารังควานผู้คนและมีเมตตา ให้โชคลาภสิ่งที่ผู้คนปรารถนาโดยท้าวเวสสุวรรณทรงราหู(ท่านทองล้น)องค์นี้ความสูง 9 เมตร มีน้ำหนัก 1,500 กิโลกรัม
จัดสร้างโดย พระครูภาวนาวชิราลังการ วิใ เจ้าอาวาสวัดเขาช่องลม ซึ่งในวันนี้คนที่เคยได้โชคลาภก็ได้มาไหว้และถวายประทัด 2,000 นัดประชาชนที่มาก็พากันไปส่องเลขหางประทัดซึ่งได้แก่เลข 083-79 หลังจากได้เลขหางประทัดก็ไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่หน้าท้าวเวสสุวรรณทันที่หวังถูกรางวัลที่1 เป็นคนที่ 20