ระทึก! อดีตสามีขับรถตามประกบ ก่อนชักปืนยิงใส่รถเก๋งที่อดีตภรรยานั่งมากับผู้ชายกลางถนน บาดเจ็บทั้งคู่ ตำรวจเร่งล่าตัวดำเนินคดี

วันที่ 25 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกวันที่ 24 เมษายน พ.ต.ท.สุวิทย์ มากด้วง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี รับแจ้งจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีว่า มีผู้บาดเจ็บจากเหตุถูกยิงด้วยอาวุธปืน จำนวน 2 ราย ถูกนำตัวเข้ารับการรักษา จึงรายงานผู้บังคับบัญชาและรุดตรวจสอบ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ศุภฤกษ์ จันทร์ยืนยง รอง ผกก.(สอบสวน) เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บทั้งสองได้ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า ออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่เขาท่าเพชร มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ตามถนนสุราษฎร์–นาสาร โดยฝ่ายชายเป็นผู้ขับ และฝ่ายหญิงนั่งโดยสารด้านหน้า

เมื่อมาถึงบริเวณควนปราณี ถนนสายดังกล่าว ในพื้นที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีคนร้ายเป็นชาย อายุประมาณ 39 ปี ซึ่งเป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิง ขับรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน เข้ามาประกบ ก่อนใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่รถคันดังกล่าว

กระสุนปืนถูกผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณสะเอวด้านขวา และผู้โดยสารหญิงถูกยิงบริเวณใต้คาง ภายหลังเกิดเหตุ คนร้ายได้หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายสามารถขับรถไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ทันที

เบื้องต้นทั้งสองยังอยู่ระหว่างการรักษาตัว โดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางใกล้เคียง เพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหา เนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นบนถนนสาธารณะ สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รอดูเลย! ‘แมคเคนยู’ รับบท ‘มัช เบิร์นเดด’ ใน MASHLE สุดทุ่ม ปั้นหุ่น 3 ปีเต็ม
2

โค้ชเอ็กซ์ เคาะ 23 แข้งรุ่นไม่เกิน 17 ปี เตรียมลงสนามชิงแชมป์เอเชีย รอบคัดเลือก
3

คลัง จ่อคลอดเกณฑ์ MIT  บีบค่ายรถอีวีใช้ Local Content คาด 3 ปีเริ่มใช้
4

พาณิชย์ ปั้น New Rice Economy เพิ่มรายได้ชาวนา-สู้ศึกราคาตลาดโลก
5

เพิ่งโดนสั่งปิด 5 ปี ชาวบ้านแฉไม่ถึง 7 วันกลับมาเปิดอีกแล้ว ผับดังเชียงใหม่ดื้อแพ่ง
6

เริ่มวันนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนฉบับที่ 9 ฝนตกหนัก-อากาศแปรปรวน เปิดชื่อจังหวัดโดนถล่ม
7

สนธิญา ร้อง บช.ก. สอบ มูลนิธิกันจอมพลัง อ้างลือสะพัด เส้นเงิน 4-5 พันล้าน
8

ทนายเพชร เผย “บุ๋ม ปนัดดา” ไม่กังวล ยันไม่หนีแน่นอน พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
9

ปิดตำนาน "อะไรดี...บุ๋มก็ว่าดี" ถอด “บุ๋ม ปนัดดา” พ้นพรีเซ็นเตอร์ สบู่เบนเนท
10

เปิดโลกเกษตรยุคใหม่! “เทคโนโลยีชาวบ้าน NEXT MOVE” เรียนรู้จริง ต่อยอดอาชีพ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร