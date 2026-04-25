จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ ผู้บาดเจ็บทั้งสองได้ขับรถยนต์เก๋งยี่ห้อฮอนด้า ออกจากหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่เขาท่าเพชร มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ตามถนนสุราษฎร์–นาสาร โดยฝ่ายชายเป็นผู้ขับ และฝ่ายหญิงนั่งโดยสารด้านหน้า
เมื่อมาถึงบริเวณควนปราณี ถนนสายดังกล่าว ในพื้นที่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ได้มีคนร้ายเป็นชาย อายุประมาณ 39 ปี ซึ่งเป็นอดีตสามีของฝ่ายหญิง ขับรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อและหมายเลขทะเบียน เข้ามาประกบ ก่อนใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาดยิงใส่รถคันดังกล่าว
กระสุนปืนถูกผู้ขับขี่ได้รับบาดเจ็บบริเวณสะเอวด้านขวา และผู้โดยสารหญิงถูกยิงบริเวณใต้คาง ภายหลังเกิดเหตุ คนร้ายได้หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายสามารถขับรถไปขอความช่วยเหลือที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้ทันที
เบื้องต้นทั้งสองยังอยู่ระหว่างการรักษาตัว โดยแพทย์ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด พร้อมเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางใกล้เคียง เพื่อติดตามเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุ และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลออกหมายจับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ต้องหา เนื่องจากเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นบนถนนสาธารณะ สร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างมาก