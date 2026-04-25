สนธิกำลัง สกัดกั้น แก๊งขนยาเสพติด ข้ามแม่น้ำโขง อ.ท่าอุเทน ตรวจยึด “ยาไอซ์” ล็อตใหญ่ 500 กิโลกรัม มูลค่ามหาศาล 2คนร้ายไหวตัวทัน หลบหนีจับกุม เผ่นลงเรือแล่นกลับฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน
25 เม.ย. 69 – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นบ.ยส.24) สุทธิกำลังเจ้าหน้าที่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครพนม
โดยศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอท่าอุเทน (ศป.ปส.อ.ท่าอุเทน) พร้อมกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอท่าอุเทน ที่ 6 (ร้อย.อส.อ.ท่าอุเทน ที่ 6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าสกัดจับขบวนการลำเลียงยาเสพติดข้ามแม่น้ำโขง
สามารถตรวจยึด “ยาไอซ์” ล็อตใหญ่ น้ำหนักรวมกว่า 500 กิโลกรัม มูลค่ามหาศาล ขณะผู้ต้องสงสัยไหวตัวทัน หลบหนีการจับกุมกลับฝั่ง สปป.ลาว
ทัังนี้ปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 เม.ย. ภายใต้การอำนวย นบ.ยส.24 โดยชุดปฏิบัติการหลักจากร้อย อส.อำเภอท่าอุเทน ที่ 6 บูรณาการร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า จะมีการลักลอบขนยาเสพติดเข้ามาทางริมฝั่งแม่น้ำโขง บริเวณบ้านท่าอุเทน ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
เจ้าหน้าที่ จึงจัดกำลังลาดตระเวนเฝ้าตรวจ กระทั่งพบเรือต้องสงสัยลำหนึ่งแล่นมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน พร้อมบุคคล 2 ราย ก่อนนำกระสอบต้องสงสัยขึ้นมาวางไว้บริเวณบันไดริมตลิ่ง เมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวเข้าตรวจสอบ กลุ่มบุคคลดังกล่าวได้รีบหลบหนีลงเรือแล่นกลับไปยังฝั่ง สปป.ลาว ทันที
ภายหลังตรวจสอบพื้นที่ พบกระสอบบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 12 กระสอบ น้ำหนักรวมประมาณ 500 กิโลกรัม จึงยึดไว้เป็นของกลาง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดไปเก็บรักษาไว้ที่ที่ว่าการอำเภอท่าอุเทน เพื่อตรวจนับอย่างละเอียด ก่อนส่งมอบให้พนักงานสอบสวน สภ.ท่าอุเทน ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีต่อไป
ทั้งนี้ เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของขบวนการค้ายาเสพติดที่ยังคงใช้แนวชายแดนริมแม่น้ำโขง เป็นช่องทางลำเลียง โดยเจ้าหน้าที่ได้เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนและสกัดกั้นอย่างต่อเนื่อง