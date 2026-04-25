สส.กมลศักดิ์ จี้เร่งขยายผลคดีลอบยิง เชื่อฝีมือตำรวจจับผู้บงการได้ ชี้อาจมีเครือข่ายโยงการเมืองหลายทอด
วันที่ 25 เม.ย. 2569 นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.เขต 5 จ.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ออกมาแสดงความคิดเห็นภายหลังเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัว ร.อ.วิโรจน์ เกตุมณี หนึ่งในผู้ต้องหา 5 คนในคดีลอบยิง โดยเรียกร้องให้พนักงานสอบสวนเร่งขยายผล เพื่อติดตามหาผู้บงการตัวจริงที่อยู่เบื้องหลัง เชื่อว่าคดีดังกล่าวอาจมีความเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายหลายทอด ไม่ใช่เพียงกลุ่มผู้ลงมือก่อเหตุเท่านั้น
กรณีนี้สืบเนื่องจากการให้สัมภาษณ์ของ ร.อ.วิโรจน์ ซึ่งระบุว่าตนเป็นเพียง “หมากเล็กๆ ตัวหนึ่งในความขัดแย้งทางการเมือง” พร้อมยืนยันว่าไม่มีหน่วยงานของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าว
นายกมลศักดิ์ เปิดเผยถึงประเด็นดังกล่าวว่า ขณะนี้ตำรวจได้ตั้งประเด็นการสอบสวนไว้หลายแนวทาง ทั้งเรื่องความมั่นคงและประเด็นทางการเมือง ซึ่งเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้ง โดยเชื่อว่าจากประสบการณ์และฝีมือของชุดสืบสวน จะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 5 คนได้ว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองฝ่ายใดและมีมูลเหตุจูงใจมาจากอะไร
“ผมไม่อยากชี้ช่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ แต่เชื่อว่าเมื่อทาง ร.อ.วิโรจน์ โยนประเด็นมาแบบนี้ ตำรวจคงไม่ตัดทิ้ง สิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมโยงให้ได้ว่าผู้ต้องหาทั้ง 5 คนเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไร และมูลเหตุที่แท้จริงคืออะไร” นายกมลศักดิ์ กล่าว
นายกมลศักดิ์ ยังกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ชุดทำงานทุกนายที่สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ครบทั้ง 5 คน ภายในระยะเวลาประมาณ 1 เดือน นับตั้งแต่เริ่มต้นสืบสวนจากจุดเริ่มต้นที่ควบคุมตัวนายสมพรและบุตรชาย
อย่างไรก็ตาม นายกมลศักดิ์ ย้ำว่า การจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดถือเป็นเพียงก้าวแรกของคดีเท่านั้น ขณะที่สังคมยังคงรอคำตอบสำคัญว่า ใครคือผู้บงการตัวจริงที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ครั้งนี้
“คำถามของสังคมที่ต้องการคำตอบคือผู้บงการที่แท้จริงคือใคร ผมยังเชื่อว่าตำรวจเดินหน้าต่อได้ และท่านไม่ได้ช่วยผมคนเดียว แต่ท่านกำลังลดเงื่อนไขความหวาดระแวงให้กับคนในพื้นที่ หากสังคมรู้ว่าผู้บงการคือใคร ทุกอย่างจะชัดเจนขึ้น ผมเชื่อว่าเรื่องนี้มีเป็นทอดๆ เพียงแต่ตอนนี้ต้องหาจุดเชื่อมโยงให้พบ ผมเชื่อมั่นในฝีมือของตำรวจที่ทำงานชุดนี้ครับ” นายกมลศักดิ์ ได้กล่าวทิ้งท้าย