นครราชสีมา ฮือฮา นักแสวงบุญแห่ร่วม งานมหากุศล ล้างป่าช้า ขุดศพไร้ญาติ 800 ร่าง พบกุมารทองหลายร่าง ก่อนปิดป่าช้า พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ อุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณเร่ร่อน
25 เมษายน 2569 – ผุ้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณสุสานหงษ์นิทราธรรมสว่าง มูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์สว่างแสงธรรมธรรมสถาน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา งานมหากุศลเก็บศพไร้ญาติ ล้างป่าช้า ครั้งที่ 3 ของมูลนิธิสูงเนินสงเคราะห์ สว่างแสงธรรมธรรมสถาน
บรรยากาศยังคงคึกคัก โดยนายสมเกียรติ์ เกียรติกำจายขจร ประธานมูลนิธิสว่างแสงธรรม อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย เครือข่ายมูลนิธิทั้ง 72 แห่ง และคณะกรรมการมูลนิธิฯ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจน ผู้มีจิตศรัทธา นักแสวงบุญ และชาวบ้าน เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ซึ่งพิธีล้างป่าช้าเก็บศพไร้ญาติ ที่จัดขึ้นนี้ เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้วิญญาณเร่ร่อนและปลงสังขาร เป็นมหากุศลตามความเชื่อทางพุทธศาสนามหายานและชาวไทยเชื้อสายจีน
จัดทำเพื่อเก็บกระดูกศพไร้ญาติมาทำความสะอาด สวดส่งวิญญาณ และเผา เพื่อส่งดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดี โดยเชื่อว่า เป็นบุญใหญ่ที่ช่วยเสริมดวงชะตา อุทิศส่วนกุศลแก่ดวงวิญญาณไร้ญาติ ได้อิ่มบุญกันทั่วหน้า
ซึ่งคณะกรรมการเก็บศพไร้ญาติ ครั้งที่ 3 พร้อมเครือข่ายมูลนิธิทั้ง 72 แห่ง ได้รับความร่วมมือจากจิตอาสาและผู้มาแสวงบุญเป็นพันคนจากทั่วสารทิศ อาทิ จาก จ.สระบุรี, ขอนแก่น, ชลบุรี, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และอีกหลายจังหวัดใกล้เคียง
ร่วมแรงร่วมใจกันเก็บศพไร้ญาติ จำนวนกว่า 800 ศพ ที่สุสานแห่งนี้ซึ่งเริ่มเปิดป่าช้า วันแรกของพิธีเก็บศพไร้ญาติ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ดำเนินการไปจนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 รวมระยะเวลา 49 วัน
ซึ่งวันนี้ ได้เปิดบล็อกเก็บศพ จำนวน 51 บล็อก ขุดนำร่างศพไร้ญาติขึ้นมาช่วยกันทำความสะอาด และในจำนวนนี้ มีร่างของลูกกรอกหรือกุมารทอง สร้างความฮือฮาให้กับผู้ที่มาร่วมบุญเป็นอย่างมาก ซึ่งจะได้นำมาชำระทำความสะอาด ก่อนประกอบพิธีทางศาสนา อุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณไร้ญาติเหล่านี้ต่อไป