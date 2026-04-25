พระพยอม ยันเฟกนิวส์ คลิปพระทำร้ายเณรสาหัส อ้างชื่อวัดสวนแก้ว ขออย่าหลงชื่อ เผยให้เจ้าหน้าที่วัดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
วันที่ 25 เม.ย.2569 พระพยอม กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี กล่าวถึง คลิปที่มีการอ้างว่า พระพี่เลี้ยงทำร้ายสามเณร โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรีว่า ทำไมในข่าวที่แชร์ไม่บอกว่าเหตุเกิดที่วัดไหน เณรทำผิดอะไร แล้วก็มีคนเอาป้ายวัดสวนแก้วไปแปะ แล้วบอกว่าพระตีเณรจนบอบช้ำ ซึ่งสภาพอย่าเรียกว่าพระเลย คนยังเรียกไม่ได้
คนที่โหดร้ายใจดำอำมหิตแบบนี้ เรื่องที่แชร์ทำให้วัดเดือดร้อน อาตมาก็มานั่งคิดดูซึ่งเรื่องแบบนี้อาตมาก็เจอมาเยอะแล้ว ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่วัดไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้แล้วเพื่อให้รู้ว่ามันไม่ใช่ที่วัดสวนแก้ว ญาติโยมยุคนี้เวลาเสพข่าวต้องดูด้วยว่าช่องไหนแบบไหนที่เชื่อถือได้
ถ้าเจอว่าสื่อไหนลงเรื่องแบบนี้ ก็ช่วยกันบ้าง อย่าคล้อยตามอย่าหลงเชื่อ มีคนโกรธขนาดโทรมาต่อว่าที่วัด ว่าทำไมทำแบบนี้อุตส่าห์ทำบุญนึกว่าจะเป็นวัดดี ข่าวแบบนี้พอลงสื่อแล้วแพร่ไวมาก มีคนแค้นโทรมาที่วัดแล้วด่าเสียๆหายๆก็มี บอกว่าทำไมทำแบบนี้
ฝากญาติโยมให้ทำความเข้าใจหน่อย การที่เต้าข่าว ปั่นข่าว ข่าวเฟกนิวส์พวกนี้มันจะมีขึ้นเรื่อยๆตามที่หลวงพ่อท่านพุทธทาส พูดไว้เลยว่า ต่อไปนี้โลกจะพัฒนาทางเทคโนโลยี ซึ่งจะนำไปสู่การวินาศทางศีลธรรม อันนี้คือการวินาศทางศีลธรรมเลย คนที่เคยศรัทธาวัดสวนแก้ว ก็โมโหโกรธแค้นว่าทำแบบนี้ได้อย่างไร
พระพยอม กล่าวอีกว่า ที่วัดมีการบวชสามเณร ภาคฤดูร้อนที่ผ่านมามีแค่ 3 คน แล้วก็สึกไปแล้ว2คน เหลือเพียงคนเดียว ถามเด็กที่อยู่ในวัดว่าพระลักษณะแบบนี้มีอยู่ที่วัดไหม เด็กๆบอกว่าเห็นรูปแล้วไม่มีอยู่ที่วัดแน่นอน พระที่วัดส่วนใหญ่อายุจะมาก แต่ที่ในรูปยังอายุไม่มาก
“ฝากบอกถึงญาติโยม ว่าให้ไตร่ตรองดูให้ดี ถ้าสงสัยก็ให้สอบถามมาที่วัดก็ได้ หรือโทรมาถามอาตมา จะได้ชี้แจงแก้ไขให้มันถูกต้อง” พระพยอม กล่าวทิ้งท้าย