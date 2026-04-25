นรข.หนองคาย สนธิกำลัง รวบสองหนุ่ม ลักลอบนำเข้ายาบ้า 790,000 เม็ด มูลค่ากว่า 39 ล้านบาท ที่สวนยางพารา อำเภอสังคม เตรียมนำเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 25 เม.ย.2569 ที่หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง เขตหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย นายไพฑูรย์ มหาชื่นใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย, พล.ร.ต.ณรงค์ เอมดี ผบ.นรข., นาวาเอกวิศิษฐ์พงศ์ เจริญวิชยเดช ผบ.นรข.เขตหนองคาย, นายจรัล กลางประดิษฐ์ นายอำเภอศรีเชียงใหม่, นางสาววรรณ ผู้อุตส่าห์ นายด่านศุลกากรหนองคายปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สนง.ศุลกากรหนองคาย พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร นรข และฝ่ายปกครอง

ร่วมกันแถลงการจับกุม นายเกียรติพงศ์ อายุ 27 ปี ชาว อ.พระยืน จ.ขอนแก่น และ นายจีระนัย อายุ 38 ปี ชาว อ.สังคม จ.หนองคาย พร้อมของกลาง ยาบ้า 790,000 เม็ด มูลค่ายาเสพติดประมาณ 39 ล้านบาท และรถจักรยานยนต์ 3 คัน

การจับกุมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ นรข.เขตหนองคาย ได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าในพื้นที่ ต.สังคม ในวันที่ 22 เม.ย.69 นรข.สถานีเรือศรีเชียงใหม่ และ สถานีเรือสังคม ได้ร่วมกันตรวจสอบ โดยพบความเคลื่อนไหวจากสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 1 อ.เมืองหนองคาย จนสามารถติดตามจับกุมได้ที่บริเวณสวนยางพารา บ้านน้ำไพร อ.สังคม

โดยผู้ต้องหาทั้งสองคนหลังจากได้รับยาบ้าจากประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วก็จะพักเก็บไว้ก่อนรอการประสานงานจากเครือข่ายมารับนำเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้คุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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