นนทบุรี เหตุสลด รปภ.หนุ่มวัย35ปี เคราะห์ร้าย ออกเวรเช้า กลับไม่ถึงที่พัก ขี่จักรยานยนต์ พุ่งชนดังสนั่น ท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ จอดริมทาง เสียชีวิต ที่เกิดเหตุ ทนพิษบาดแผลไม่ไหว
24 ก.ค. 69 – เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ หลังจากได้รับแจ้ง รถจักรยานยนต์ พุ่งชนท้าย รถบรรทุก 10 ล้อ จอดอยู่ริมทาง
ทำให้ผู้ขับขี่จักรยานยนต์เสียชีวิต เหตุเกิดถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ด ปากซอยเลี่ยงเมืองปากเกร็ด 44 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี จากนั้นจึงประสานแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยกำลังพยายามช่วยเหลือ นายกี อายุ 35 ปี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หลังจากได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า คลิก สีดำ ทะเบียน 1กญ 2670 ปทุมธานี พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อยี่ห้อ อีซูซุ ทะเบียน 70-1804 สุรินทร์ โดยทางเจ้าหน้าที่ พยายามช่วยเหลือแต่ก็ไม่เป็นผล นายกี ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต ในเวลาต่อมา
ขณะเดียวกัน กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพ รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิต วิ่งผ่านหน้าปากซอยและได้ยินเสียงตอน จยย.พุ่งชนดังสนั่นขึ้น
หัวหน้างาน รปภ. เผยว่า ผู้เสียชีวิต เพิ่งออกเวร ช่วงเวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่า เจ้าตัวน่าจะไปทำธุระส่วนตัว และกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ กลับที่พัก บริเวณหมู่บ้านสหกรณ์ 3 แต่มาเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อน
นายบุญ อายุ 54 ปี คนขับรถรถบรรทุกกล่าวว่า กำลังนำท่อคอนกรีตไปส่งบริเวณหลังตลาดกรมชลประทาน แต่เส้นทางเป็นซอยแคบ จึงมาจอดรถบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ เพื่อหาเส้นทางใหม่ ระหว่างนั้น ให้เด็กรถลงไปซื้อของ ซึ่งจอดได้เพียง 5 นาที ได้ยินเสียงดังสนั่น ที่ท้ายรถอย่างแรง ตรวจสอบจึงได้พบว่า ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนท้าย
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ทำการบันทึกภาพที่เกิดเหตุ พร้อมกับสอบปากคำคนขับ รถบรรทุกไว้โดยเจ้าตัวยืนยันว่า ได้จอดรถและลงไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อ ซึ่งหลังจากนี้ จะทำการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจุดเกิดเหตุอีกครั้ง
ส่วนผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อชันสูตรต่อไป