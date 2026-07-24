หลานร่ำไห้ใจสลาย ตาปั่นจักรยานรถล้มเสียชีวิต ขณะกำลังไปทำงานวันแรก หารายได้ช่วยครอบครัว เผยเศร้าหลังจากนี้จะดูแลยายต่อให้เอง
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 สมาคมกู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือธรรมสถานตราด ได้รับการประสานจากศูนย์รับแจ้ง 1669 ให้ตรวจสอบผู้บาดเจ็บภายในวัดบุปผาราม ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด หลังรับแจ้งจึงส่งอาสากู้ภัยเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ โดยมีตำรวจสายตรวจ สภ.เมืองตราด ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่ออาสากู้ภัยเดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ ซึ่งอยู่ด้านหลังวัด เป็นจุดที่กำลังก่อสร้างกำแพงวัด พบร่างนายปัญญา อายุ 66 ปี อยู่ในสภาพนอนหงายอยู่กับรถจักรยาน ไม่มีชีพจร มีบาดแผลที่ศีรษะ อาสากู้ภัยเร่งปั๊มหัวใจเบื้องต้น ก่อนประสานรถกู้ชีพโรงพยาบาลพระปิยมหราชสนับสนุนที่เกิดเหตุ
หลังจากทีมกู้ชีพรถกู้ชีพโรงพยาบาลพระปิยมหราช เดินทางมาถึงตรวจสอบยืนยันว่าเสียชีวิตแล้ว จึงประสานไปยัง พ.ต.ท.บุญมา ทาทอง. สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด ร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์เวรโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระปิยมหราช
จากการตรวจสอบรถจักรยานผู้เสียชีวิตพบว่า เป็นรถจักรยานสภาพเก่า ไม่มีเบรกหน้าและหลัง แต่ผู้เสียชีวิตใช้รองเท้าแตะที่ไม่ใช้แล้ว ประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นเบรกหน้า โดยใช้เชือกไนล่อนผูกไว้กับรองเท้าและแฮนด์รถ โดยมีลอกเป็นตัวบังคับในการช่วยเบรกรถ
แต่ด้วยสภาพทางเข้าออกที่เกิดเหตุเป็นเนินลาดชันมาก เมื่อผู้เสียชีวิตปั่นรถจักรยาน และพยายามเบรกเพื่อลดความเร็ว ทำให้เชือกไนล่อนขาดและไม่สามารถเบรกรถได้ จนทำให้รถเพิ่มความเร็วก่อนที่รถจะล้มและศีรษะฟาดพื้นที่เสียชีวิต
นางสาวจันทรัตน์ คนงานก่อสร้าง กล่าวว่า ผู้เสียชีวิตเดินทางมาสมัครงานตั้งแต่เมื่อวานนี้ แต่ขอทำงานเลย แต่ปรากฏว่า ไม่สามารถทำงานได้ เนื่องจากฝนตก และวันนี้ผู้เสียชีวิตเดินทางมาวันแรก และคาดว่าน่าจะมาก่อนเวลาเข้างาน 8 โมงเช้า
ซึ่งช่วงนั้นยังไม่มีใครเดินทางมาทำงาน เมื่อคนงานคนอื่น ๆ เดินทางมาถึง ก็พบว่าผู้เสียชีวิตนอนอยู่กับพื้นพร้อมรถจักรยานยนต์จึงโทรศัพท์แจ้ง 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ
ขณะที่ นายปฏิภาณ อายุ 27 ปี หลานชายของผู้เสียชีวิตที่เดินทางมาที่เกิดเหตุ เปิดเผยว่า ตาเป็นคนเลี้ยงดูตนมาตั้งแต่เกิด ซึ่งก่อนหน้านี้ตาช่วยทำงานหาเลี้ยงครอบครัว แต่เมื่อ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมาตาไม่มีงานทำงาน ซึ่งออกมาหางานรับจ้างทั่วไป เพราะรายได้จากการขายของของยายไม่ค่อยดีนัก ทำให้เงินไม่เพียงพอต่อค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายในครอบครัว เพิ่งจะได้งานทำในวันนี้เป็นวันแรก แต่มาเกิดอุบัติเหตุขึ้นเสียก่อน
นายปฏิภาณ กล่าวต่อว่า ตนเองไม่ทราบว่าตาออกจากบ้านไปตั้งแต่กี่โมง เนื่องจากปกติตอนเช้าสมาชิกในบ้านจะแยกย้ายกันออกไปทำงาน แต่โดยปกติคุณตาจะออกไปก่อนเพื่อช่วยคุณยายที่ร้าน ส่วนรถจักรยานที่ใช้อยู่ เป็นรถที่ตาใช้ปั่นไปซื้อของให้คุณยายเป็นประจำทุกวัน เป็นรถจักรยานที่ไม่มีเบรก แต่ตาชอบซ่อมแซมและดัดแปลงรถใช้เอง และหลังจากนี้ตนจะรับช่วงต่อในการดูแลคุณยายต่อไป
จากนั้น พ.ต.ท.บุญมา ทาทอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองตราด เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมบันทึกภาพและสอบปากคำเบื้องต้น ก่อนจะให้อาสากู้ภัยฯ นำร่างไปยังโรงพยาบาลพระปิยมหาราช เพื่อให้ญาติติดต่อรับร่างนำไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไป