ตามรวบทันควัน หัวขโมย บุกงัดโรงผลิตน้ำดื่ม อดีตนักการเมืองดังพิจิตร แถมลักไวน์ไปกิน ตร.พบนำทรัพย์สินไปขายต่อร้านรับซื้อของเก่า
วันที่ 24 ก.ค. 2569 พ.ต.อ.ถนัดกิจ ตั้งมานะสกุล ผกก.สภ.ดงเจริญ พ.ต.ท.สงกรานต์ ปานมณี รอง ผกก.ป. สภ.ดงเจริญ นำกำลังติดตามคนร้าย กรณีที่เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 25 69 เวลา 07.40 น. ได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักทรัพย์ที่โรงผลิตน้ำดื่ม หมู่ที่ 6 ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
ที่เกิดเหตุพบ น.ส.ธิติพร (ขอสงวนนามสกุล) เป็นชาว ต.วังงิ้ว อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร เป็นผู้ดูแล โดยพบว่าโรงงานน้ำดื่มปิดกิจการไปนานแล้ว ตั้งอยู่ในบ้านของ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ หรือ เสธ.หนั่น อดีตนักการเมืองชื่อดังของจังหวัดพิจิตร
จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค.2569 ที่ผ่านมา มีคนร้ายเข้าไปงัดแงะลักทรัพย์สินไปหลายรายการ เช่น มอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสายไฟและขดลวดทองแดง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนควบคุมระบบไฟฟ้าเบรกเกอร์ไฟฟ้าหลายประเภท นอกจากนี้ยังขโมยไวน์ ไปด้วย
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด จับภาพผู้ก่อเหตุที่ใช้รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 110 ไอ สีดำ หมายเลขทะเบียน ชมข 790 พิษณุโลก เป็นพาหนะ หลังก่อเหตุได้นำทรัพย์สินไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าพื้นที่ หมู่ 9 ต.ตะกุดไร อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ และทราบชื่อบุคคลที่นำไปขาย คือ นายวิโรจน์ มีบ้านพักอยู่ในพื้นที่อ.ชนแดน
ต่อมา วันที่ 22 ก.ค.69 ตำรวจจึงได้นำกำลังตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าว เมื่อไปถึงพบนายวิโรจน์ จึงได้แสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและตรวจค้นภายในบ้านพบหลักฐานที่เป็นของกลางจำนวน 10 รายการ ทำการควบคุมตัวส่ง สภ.ดงเจริญ ทำการสอบสวนผู้ต้องหาจำนนด้วยหลักฐานให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาและดำเนินคดีตามกฎหมาย