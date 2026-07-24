ลูกซองตัดสัมพันธ์! หนุ่มง้อขอคืนดีเมีย พ่อตาคุมอารมณ์ไม่อยู่ คว้าปืนซัลโวนัดเดียว เสียชีวิตคาที่ ก่อนยืนรอมอบตัว

วันที่ 24 ก.ค.69 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวานนี้ (23 ก.ค.) ร.ต.อ.ก้องภพ ถึงแสง รองสารวัตร (สอบสวน) สภ.ร้องกวาง จ.แพร่ รุดไปตรวจสอบเหตุยิงกันเสียชีวิตที่บ้าน ในพื้นที่บ้านปากห้วยอ้อย หมู่ 5 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

ที่เกิดเหตุพบศพ นายยุทธ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองเข้าที่ลำตัว นอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้าน ส่วนผู้ก่อเหตุคือ นายวิชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 69 ปี เจ้าของบ้านและเป็นพ่อตาของผู้เสียชีวิต ยืนรอมอบตัวพร้อมอาวุธปืนลูกซองยาวที่ใช้ก่อเหตุ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไปดำเนินคดี

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาที่บ้านของพ่อตาเพื่อง้อขอคืนดีกับภรรยาที่แยกทางกัน แต่การเจรจาไม่เป็นผล ก่อนจะเกิดการโต้เถียงอย่างรุนแรง ระหว่างนั้นผู้เสียชีวิตได้พูดท้าทายให้อีกฝ่ายใช้อาวุธปืนยิง ทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดอารมณ์ชั่ววูบ ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงไป 1 นัดจนเสียชีวิตคาที่ จากนั้นจึงควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

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