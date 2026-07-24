กุญแจรถหายเป็นเหตุนองเลือด เพื่อนซี้ตั้งวงกินเหล้าเมาได้ที่ เถียงกันเดือด คว้าปืนลั่นไกเข้าหัวเสียชีวิตคาที่ ตร.ตามล็อกตัวได้ทันควัน

วันที่ 24 ก.ค.2569 ร.ต.ท.สมชาย สาระเกษ สว.(สอบสวน) สภ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิต ที่บ้านพัก อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ที่เกิดเหตุบริเวณแคร่หน้าบ้านพัก พบร่างนายแดง อายุ 52 ปี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธปืนเข้าที่บริเวณศีรษะ 1 นัด ในจุดเกิดเหตุรอบวงสุราและกับแกล้ม พบอาวุธปืนพกสั้นขนาด 11 มม. พร้อมแม็กกาซีนวางอยู่กลางวงเหล้า

จากการสอบสวนสืบสวนทราบว่า มือปืนที่ก่อเหตุไม่ใช่คนอื่นไกล คือนายอนันต์ อายุ 46 ปี เพื่อนสนิทและพักอาศัยกินนอนร่วมกันที่บ้านหลังเกิดเหตุ ชนวนเหตุมาจากความระแวงและปมปัญหาคาใจเรื่องกุญแจรถหาย ซึ่งนายแดงกล่าวหาว่า นายอนันต์เป็นคนลักขโมยกุญแจรถไป

กระทั่งวันเกิดเหตุ หลังจากทั้งคู่ดื่มสุราจนเมาได้ที่ ปมปัญหาดังกล่าวถูกนายแดงหยิบยกขึ้นมาพูด จนเกิดปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง นายอนันต์จึงพยายามเดินหลบเลี่ยงกลับเข้าไปในบ้าน เพื่อระงับอารมณ์โกรธ แต่เมื่อเดินกลับออกมา นายแดงยังคงยืนด่าทอด้วยคำพูดที่รุนแรง ทำให้นายอนันต์ตัดสินใจกลับเข้าไปหยิบอาวุธปืนในห้องนอน ออกมาจ่อยิงเข้าที่ศีรษะของนายแดง จนล้มลงจมกองเลือดเสียชีวิตคาที่

ต่อมาตำรวจชุดสืบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน สามารถติดตามจับกุมตัวนายอนันต์ ผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้ทันควัน ภายหลังถูกจับกุม ด้าน พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รองบังคับการตำรวจภูธรจันทบุรี พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน คุมตัวนายอนันต์เดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ เพื่อทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ท่ามกลางการคุ้มกันอย่างรัดกุม ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.โป่งน้ำร้อน ดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองตามขั้นตอนต่อไป

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