รวบ 2 หนุ่มไทย-ลาว ลอบขนเงินสด 1.3 ล้าน ข้ามแม่น้ำโขง ประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงแสน เร่งสอบที่มาของเงิน

วันที่ 24 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารหน่ว​ยเรือ​รักษา​ความสงบ​เรียบร้อย​ตามลำ​แม่น้ำ​โขง​ (นรข.)​ เขตเชียงราย ได้จับกุม ชาวไทย 1 ราย และชายชาว สปป.ลาว 1 ราย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา

ขณะออกปฏิบัติการตรวจตราตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ติดแม่น้ำโขงด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังพบมีท่าทางพิรุธ จึงขอทำการตรวจค้น จากการตรวจค้นภายในสัมภาระ พบเงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาทรัดด้วยหนังยางเป็นมัดๆ รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 1,300,000 บาท

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวและยึดไว้เป็นของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงแสนมาทำการตรวจสอบ ที่มาของเงินจำนวนดังกล่าว

 

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