รวบ 2 หนุ่มไทย-ลาว ลอบขนเงินสด 1.3 ล้าน ข้ามแม่น้ำโขง ประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงแสน เร่งสอบที่มาของเงิน
วันที่ 24 ก.ค.2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.) เขตเชียงราย ได้จับกุม ชาวไทย 1 ราย และชายชาว สปป.ลาว 1 ราย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา
ขณะออกปฏิบัติการตรวจตราตามแนวชายแดนไทย-สปป.ลาว ติดแม่น้ำโขงด้าน อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังพบมีท่าทางพิรุธ จึงขอทำการตรวจค้น จากการตรวจค้นภายในสัมภาระ พบเงินสดเป็นธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท และ 500 บาทรัดด้วยหนังยางเป็นมัดๆ รวมมูลค่าทั้งหมดกว่า 1,300,000 บาท
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวและยึดไว้เป็นของกลางดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ศุลกากรเชียงแสนมาทำการตรวจสอบ ที่มาของเงินจำนวนดังกล่าว