นนทบุรี ระทึก นักเรียนชาย ม.3 รร.ดังย่านบางกรวย พลัดตกหลังคาชั้น 2 ทะลุกระเบื้อง กระแทกพื้น บาดเจ็บสาหัส-ชักเกร็ง กู้ชีพเร่งนำตัว ส่งโรงพยาบาลโดยด่วน ครูเผย ปีนลงไปเก็บหูฟัง
24 ก.ค. 69 – พ.ต.อ.ภาสกร ไชยทวีวงศ์ ผกก.สภ.ปลายบาง จ.นนทบุรี รับแจ้งเหตุจากครู โรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาแห่งหนึ่ง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ว่า มีเด็กนักเรียนพลัดตกหลังคาลงมากระแทกพื้น ได้รับบาดเจ็บสาหัส ก่อนจะประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพ นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน
จากการตรวจสอบ ที่เกิดเหตุ เบื้องต้นพบว่า ที่บริเวณโถงระหว่างตัวอาคาร ซึ่งมีหลังคากระเบื้องเชื่อมต่อกันระหว่างอาคาร แตกเป็นรอยโหว่ขนาดใหญ่ โดยที่พื้นพบเศษไม้ และเศษกระเบื้องหลังคาแตกหัก กระจัดกระจายอยู่ในจุดเกิดเหตุ ส่วนเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บอาการสาหัส ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วน
สอบถาม ครูประจำโรงเรียนรายหนึ่ง เปิดเผยว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงพักเที่ยง เนื่องจากเด็กนักเรียนชายชั้น ม.3 ได้ปีนออกไปเก็บหูฟังที่ร่วงไปอยู่บนหลังคาในระหว่างที่กำลังคุยโทรศัพท์กับแม่ของนร.
ด้วยความ ที่คิดไม่ถึงว่า หลังคากระเบื้องมันเก่ามากแล้ว เมื่อเด็กปีนออกไปเหยียบบนหลังคาประกอบกับน้ำหนักตัวและความเก่าของหลังคากระเบื้อง จึงทำให้หลังคาพังถล่มตัวลงมาพร้อมกับร่างของเด็กนักเรียนที่ตกลงมาศรีษะไปกระแทกกับแผ่นไม้ที่วางอยู่ข้างล่างกับพื้น ทำให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสและชักเกร็ง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงรีบนำตัวส่งห้องไอซียูโรงพยาบาลเร่งด่วน เบื้องต้นพบว่า กระดูกคอหักด้วย ทำให้ตอนนี้ทางโรงเรียนต้องประกาศแจ้งเตือน นักเรียนเกี่ยวกับอันตราย ในการปีนออกมานอกตัวอาคาร