พ่อลูกชาวต่างชาติ ทิ้งขยะหน้าบ้านคนอื่น ซ้ำยังจะทำร้ายแม่บ้าน ด่าเหยียด ถ่มน้ำลายใส่ โวยลั่น “มึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใคร” แม่บ้านผวาโร่แจ้งความ หวั่นไม่ได้รับความเป็นธรรม
วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 นางสาวเอ (นามสมมติ) อายุ 39 ปี ชาวจังหวัดลพบุรี อาชีพแม่บ้าน ปัจจุบันดูแลบ้าน ให้กับเจ้านายชาวต่างชาติ ซึ่งอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ถูกเพื่อนบ้านของเจ้านาย ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกัน พยายามจะเข้ามาทำร้าย พร้อมทั้งพูดจาดูถูกเหยียดหยามว่าเป็นบุคคลต่างด้าว แถมยังถ่มน้ำลายใส่ โดยกล้องวงจรปิดสามารถจับภาพขณะเกิดเหตุไว้ได้อย่างชัดเจน เหตุเกิดเมื่อช่วงบ่าย วันที่ 20 ก.ค. ที่ผ่านมา หลังเกิดเหตุได้ไปแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองพัทยา
นางสาวเอ เปิดเผยว่า ในวันเกิดเหตุตนกับลูกสาวเดินทางไปที่บ้านของเจ้านาย โดยจะมาทำความสะอาดอาทิตย์ละ 2 ครั้ง พอขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปในบ้าน ปรากฏว่าเห็นถุงขยะสีดำ ถูกนำมาวางไว้บริเวณหน้ารั้วประตูบ้าน ด้วยความเอะใจ จึงโทรศัพท์ไปให้เจ้านายเปิดกล้องวงจรปิดดู ว่าใครเป็นคนนำมาวางที่หน้ารั้วประตูบ้าน พบชายชราชาวต่างชาติซึ่งพักอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของเจ้านาย เป็นผู้นำมาวางไว้ ตามเวลากล้องวงจรปิด 13.15 น. ของวันที่ 20 ก.ค.69
หลังจากเห็นภาพกล้องวงจรปิด ตนก็ไม่ได้สนใจอะไร จนทำความสะอาดบ้านเจ้านายเสร็จ จึงให้ลูกสาวออกไปนั่งรอที่หน้ารั้วประตู พร้อมกับมีความตั้งใจจะนำถุงขยะสีดำ ซึ่งเพื่อนบ้านนำมาวางไว้ไปทิ้งให้ โดยที่ในใจไม่ได้คิดตำหนิอะไรกับเพื่อนบ้านรายนี้เลย
แต่ระหว่างที่กำลังลากถุงขยะไปทิ้ง ชายชราชาวต่างชาติ ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านอยู่ฝั่งตรงข้าม ก็เดินมาหาตนจึงสอบถามว่า “ใช่ขยะของคุณหรือไม่” ซึ่งชาวต่างชาติก็ยอมรับว่าเป็นขยะของเขา ตนจึงบอกว่าทีหลังอย่านำมาวางทิ้งบริเวณนี้ เพราะถ้าหากเป็นขยะเน่าจะทำให้ส่งกลิ่นเหม็น พอพูดจบชาวต่างชาติก็พูดสวนกลับมาว่า “นี่มันขยะของกู กูจะวางทิ้งตรงไหนก็ได้” แล้วก็กลับเข้าบ้านตัวเองไป
ต่อมา ลูกชายของชายรายนี้ สามารถพูดไทยได้ เดินออกจากบ้าน แล้วเข้ามาหาตนพร้อมกับถามว่าไปว่าอะไรพ่อของเขา ตนได้อธิบายให้ลูกชายของเพื่อนบ้านฟัง เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น แต่ปรากฏว่า ลูกชายของเพื่อนบ้าน กับแสดงท่าทีโมโห พูดจาในลักษณะว่า “มึงรู้ไหมพ่อกูเป็นใคร พ่อกูเป็นหน่วยรบพิเศษเก่า”
แถมยังพูดจาเหยียดหยาม กล่าวหาว่าตนเป็นแรงงานต่างด้าว โดยจับใจความได้ว่า “มึงก็แค่พวกต่างด้าว ที่ชอบมาแย่งอาชีพคนไทย” พอพูดจบก็ถ่มน้ำลายใส่พื้นในระยะกระชั้นชิด แล้วก็เดินไปเตะถุงขยะสีดำที่นำมาวางทิ้ง พอตนพูดจาต่อว่ากับก็ถูกพยายามจะเดินปรี่ทำร้าย โต้เถียงกันได้สักพักนึงก็พากันแยก
ส่วนถุงขยะลูกชายของเพื่อนบ้านเจ้านายก็ลากไปทิ้งเอง ตนเห็นท่าไม่ดีจึงเดินทางไปแจ้งความกับตำรวจ สภ.เมืองพัทยา โดยกล้องวงจรปิดในวันเกิดเหตุสามารถจับพฤติกรรมสองพ่อลูกนี้ ได้อย่างชัดเจน และใช้เป็นหลักฐานในการแจ้งความกับตำรวจ
หลังจากมีการแจ้งความพนักงานสอบสวนแนะนำว่า หากเจอตัวสองพ่อลูกนี้อีก ให้โทรแจ้งตำรวจสายตรวจ ซึ่งปรากฏว่ามีอยู่วันหนึ่ง เห็น 2 พ่อลูกนี้อยู่ในบ้าน จึงโทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจมาตรวจสอบ แต่ดูเหมือนว่าตำรวจไม่สามารถดำเนินการใดๆ ทางกฎหมายได้ จึงตัดสินใจร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมในเรื่องนี้ เพราะตนต้องไปทำความสะอาดบ้านเจ้านายอาทิตย์ละ 2 ครั้ง และกลัวว่า 2 สองพ่อลูกนี้จะมาทำร้ายอีก
ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปยังบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น จะปรากฏบ้านบ้านฝั่งตรงข้ามไม่มีใครออกมาพูดคุย ขณะที่เพื่อนบ้าน ไหนละแวกดังกล่าว ให้ข้อมูลเพียงว่า บ้านหลังดังกล่าวไม่ค่อยเป็นมิตรกับใคร จึงไม่มีใครอยากยุ่งกับชาวต่างชาติ 2 พ่อลูกรายนี้