ร้านอาหารเช้า “พูนสุข ติ่มซำ” จ.บุรีรัมย์ จัดฉลองครบรอบ 4 ปี ทำบุญแจกหมี่คลุกสูตรโบราณ กว่า 1,000 ห่อ แบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อยอิ่มท้อง และเติมกำลังใจให้ชาวบ้าน ผู้สูงอายุพลาดสิทธิบัตรคนจน แห่ต่อคิวยาว 2 ชม.หมดเกลี้ยง เจ้าของร้าน เผย ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคม
วันที่ 24 ก.ค.2569 ร้านขายอาหารเช้า “พูนสุข ติ่มซำ” ตั้งอยู่เยื้องวัดอีสาน ใกล้วงเวียนประชาธิปไตยใหม่ เขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้จัดทำบุญครบรอบ 4 ปี ด้วยการจัดโรงทานปรุง “หมี่คลุกสูตรโบราณ” กว่า 1,000 ห่อ แจกฟรีให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และส่งต่อกำลังใจให้คนในสังคม
การทำหมี่คลุกครั้งนี้ ใช้วัตถุดิบเป็นทั้งเส้นหมี่กว่า 70 กิโลกรัม เนื้อหมูสด 50 กิโลกรัม และหมูยออีก 20 กิโลกรัม ก่อนบรรจุเป็นห่อแจกฟรี โดยไม่จำกัดจำนวน ให้ประชาชนสามารถหยิบไปรับประทานและนำกลับไปฝากคนในครอบครัวได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมน้ำหวานและน้ำผลไม้ไว้บริการฟรี อาทิ น้ำเก๊กฮวย กระเจี๊ยบ ลำไย และน้ำโอเลี้ยง ให้ประชาชนได้ตักดื่มคลายร้อนอีกด้วย
ทันทีที่เริ่มแจก ก็มีประชาชนจากหลากหลายอาชีพทยอยมาต่อแถวรับหมี่คลุกโบราณ และเครื่องดื่มกันอย่างคึกคัก จนเป็นแถวยาวหน้าร้าน ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มทั้งคนให้และคนรับ โดยใช้เวลาเพียงประมาณ 2 ชั่วโมง หมี่คลุกโบราณกว่า 1,000 ห่อ พร้อมน้ำผลไม้กว่า 200 แก้ว ก็หมดเกลี้ยง
นางสิน เมียดบำรุง อายุ 64 ปี หนึ่งในชาวบ้านที่มาต่อแถวรับหมี่คลุกโบราณที่แจกฟรี บอกว่า ที่บ้านมีสามีพิการ อายุ 65 ปี ลูกชายป่วยเป็นอัมพฤกครึ่งซีก ลูกสาวที่เพิ่งผ่าตัดมดลูก ลูกเขยและหลานอีก 3 คน ในครอบครัวได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 คน ที่เหลือไม่ได้รับ ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก เพราะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่แน่นอน แถมยังต้องดูแลผู้พิการ คนป่วยด้วย
” ขอบคุณและชื่นชมความมีน้ำใจของเจ้าของร้าน โดยเฉพาะตนที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ดีใจที่ยังมีคนใจบุญแจกอาหารฟรี แม้จะเป็นอาหารหนึ่งมื้อ แต่มีคุณค่าทางใจอย่างมาก เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังสามารถนำกลับไปแบ่งให้ลูกหลานที่บ้านได้รับประทานด้วย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย ก็ดีใจที่สังคมยังมีคนดีๆ ก็ขอให้ธุรกิจค้าขายยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ”
ด้านธนธัส ลอยลม เจ้าของร้านพูนสุขติ่มซำ บอกว่า ปกติที่ร้านจะขายอาหารเช้า โดยมีเมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ ติ่มซำ ข้าวต้ม ก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ และบักกุ๊กเต๋ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ วันนี้ก็ได้จัดทำบุญครบ 4 ปีของทางร้าน ด้วยการจัดทำโรงทานแจกหมี่คลุกโบราณ ซึ่งเป็นสูตรที่คนในครอบครัวชอบรับประทาน ก็แจกฟรีประมาณ 1,000 ห่อ และน้ำฟรีด้วย
” ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยได้บ้าง และช่วยเติมกำลังใจให้กับผู้ที่พลาดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วย ซึ่งวันนี้นอกจากคนในร้านจะช่วยกันทำแล้ว ยังมีลูกค้าประจำ มาช่วยทำและแจกอีกด้วย ก็ตั้งใจจะเดินหน้าทำกิจกรรมแบ่งปันสังคมในโอกาสต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนในสังคม “