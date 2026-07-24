ร้านอาหารเช้า “พูนสุข ติ่มซำ” จ.บุรีรัมย์ จัดฉลองครบรอบ 4 ปี ทำบุญแจกหมี่คลุกสูตรโบราณ กว่า 1,000 ห่อ แบ่งเบาภาระผู้มีรายได้น้อยอิ่มท้อง และเติมกำลังใจให้ชาวบ้าน ผู้สูงอายุพลาดสิทธิบัตรคนจน แห่ต่อคิวยาว 2 ชม.หมดเกลี้ยง เจ้าของร้าน เผย ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือสังคม

วันที่ 24 ก.ค.2569 ร้านขายอาหารเช้า “พูนสุข ติ่มซำ” ตั้งอยู่เยื้องวัดอีสาน ใกล้วงเวียนประชาธิปไตยใหม่ เขตเทศบาลนครบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ได้จัดทำบุญครบรอบ 4 ปี ด้วยการจัดโรงทานปรุง “หมี่คลุกสูตรโบราณ” กว่า 1,000 ห่อ แจกฟรีให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย และผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน เพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และส่งต่อกำลังใจให้คนในสังคม

การทำหมี่คลุกครั้งนี้ ใช้วัตถุดิบเป็นทั้งเส้นหมี่กว่า 70 กิโลกรัม เนื้อหมูสด 50 กิโลกรัม และหมูยออีก 20 กิโลกรัม ก่อนบรรจุเป็นห่อแจกฟรี โดยไม่จำกัดจำนวน ให้ประชาชนสามารถหยิบไปรับประทานและนำกลับไปฝากคนในครอบครัวได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังจัดเตรียมน้ำหวานและน้ำผลไม้ไว้บริการฟรี อาทิ น้ำเก๊กฮวย กระเจี๊ยบ ลำไย และน้ำโอเลี้ยง ให้ประชาชนได้ตักดื่มคลายร้อนอีกด้วย

ทันทีที่เริ่มแจก ก็มีประชาชนจากหลากหลายอาชีพทยอยมาต่อแถวรับหมี่คลุกโบราณ และเครื่องดื่มกันอย่างคึกคัก จนเป็นแถวยาวหน้าร้าน ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มทั้งคนให้และคนรับ โดยใช้เวลาเพียงประมาณ 2 ชั่วโมง หมี่คลุกโบราณกว่า 1,000 ห่อ พร้อมน้ำผลไม้กว่า 200 แก้ว ก็หมดเกลี้ยง

นางสิน เมียดบำรุง อายุ 64 ปี หนึ่งในชาวบ้านที่มาต่อแถวรับหมี่คลุกโบราณที่แจกฟรี บอกว่า ที่บ้านมีสามีพิการ อายุ 65 ปี ลูกชายป่วยเป็นอัมพฤกครึ่งซีก ลูกสาวที่เพิ่งผ่าตัดมดลูก ลูกเขยและหลานอีก 3 คน ในครอบครัวได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 คน ที่เหลือไม่ได้รับ ความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก เพราะมีอาชีพรับจ้างทั่วไป และเก็บของเก่าขาย รายได้ไม่แน่นอน แถมยังต้องดูแลผู้พิการ คนป่วยด้วย

” ขอบคุณและชื่นชมความมีน้ำใจของเจ้าของร้าน โดยเฉพาะตนที่ไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็ดีใจที่ยังมีคนใจบุญแจกอาหารฟรี แม้จะเป็นอาหารหนึ่งมื้อ แต่มีคุณค่าทางใจอย่างมาก เพราะช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ทั้งยังสามารถนำกลับไปแบ่งให้ลูกหลานที่บ้านได้รับประทานด้วย ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวได้ด้วย ก็ดีใจที่สังคมยังมีคนดีๆ ก็ขอให้ธุรกิจค้าขายยิ่งเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น ”

ด้านธนธัส ลอยลม เจ้าของร้านพูนสุขติ่มซำ บอกว่า ปกติที่ร้านจะขายอาหารเช้า โดยมีเมนูขึ้นชื่อ ได้แก่ ติ่มซำ ข้าวต้ม ก๋วยจั๊บ ไข่กระทะ และบักกุ๊กเต๋ เปิดให้บริการทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ หยุดทุกวันจันทร์ วันนี้ก็ได้จัดทำบุญครบ 4 ปีของทางร้าน ด้วยการจัดทำโรงทานแจกหมี่คลุกโบราณ ซึ่งเป็นสูตรที่คนในครอบครัวชอบรับประทาน ก็แจกฟรีประมาณ 1,000 ห่อ และน้ำฟรีด้วย

” ก็หวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีรายได้น้อยได้บ้าง และช่วยเติมกำลังใจให้กับผู้ที่พลาดสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วย ซึ่งวันนี้นอกจากคนในร้านจะช่วยกันทำแล้ว ยังมีลูกค้าประจำ มาช่วยทำและแจกอีกด้วย ก็ตั้งใจจะเดินหน้าทำกิจกรรมแบ่งปันสังคมในโอกาสต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความสุขให้กับคนในสังคม “

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ไมเคิล คาร์ริก เผยไม่แปลกใจยังได้คุมทัพ แมนยู ต่อไปแม้ทีมผลงานบู่
2

'ศุภลักษณ์' อดีตผู้สมัคร สส. พรรคส้ม ขอโทษสังคม-ผู้เสียหาย หลังมีชื่อในกลุ่มเปิดวาร์ป
3

โจรบุกขโมยมอ'ไซค์ลูกค้า หน้าร้านซ่อมรถ แจ้งตำรวจ บอกต้องเอาเอกสาร-เลขเครื่องมาแสดง
4

ชื่นชม​ จนท.อุทยานฯลันตา​ ช่วยชีวิต 7 ลูกเรือประมงพื้นบ้านอับปางกลางทะเล
5

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2569
6

“เลขาฯสมช.” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศปก.ตร.สน. – กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำบูรณาการงานความมั่นคง
7

ศึกมรดกที่ดิน ตาคำเดือด โวยกลับพี่สาว–น้องชาย ลั่นไม่คืนดีแน่นอน เจอกันที่ศาลเท่านั้น
8

สั่งสอบ! อส.ตร. แต่งกายคล้ายตำรวจ พาสาวเข้าห้องพักข้างป้อม ด้านเจ้าตัวโร่ชี้แจง
9

คาร์ริก ตอบแล้ว สถานการณ์ของ บรูโน กับทีมผีแดง หลังโดนดร็อปเกมที่แล้ว
10

ระทึกกลางดึก! คนร้ายกราดยิงถล่มบ้าน พี่ชาย “มืด รัษฎา” เครือข่ายยาเสพติด