เผยพิรุธ ปมทารกวัย 5 วันเสียชีวิตในห้องไอซียูเด็ก รพ.อ่างทอง จุดเปลี่ยนตัดสินใจไม่เผาลูก เปยมีพยาบาลโทรมาจี้ถามทุก 5 นาที 10 นาที ถามว่าเผาศพหรือยัง ตร.จ่อเรียกมาสอบ เผยวงจรปิดในห้องไอซียูเด็ก พ่อแม่ยันเคยมี
วันที่ 24 ก.ค.69 ที่ บก.ภ.จว.อ่างทอง นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี พาสองสามีภรรยา พ่อวัย 40 ปี และแม่วัย 36 ปี ที่สูญเสียลูกที่เพิ่งคลอดได้ 5 วัน และติดใจสงสัยสาเหตุการเสียชีวิตเข้าพบ พ.ต.อ.ภาคภูมิพิพัฒน์ พูลศิริโภคา รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง, พ.ต.อ.มงคล อ่อนแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง, พ.ต.อ.สิงห์ลำพอง โพธิ์เสือ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง และ พ.ต.อ.กันตภณ ธนาธิปปิ่นสกุล ผกก.สภ.สามโก้ เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของเด็ก และขอรับภาพจากกล้องวงจรปิด บริเวณหน้าห้องไอซียูเด็ก รพ.อ่างทอง
พ.ต.อ.ภาคภูมิพิพัฒน์ เปิดเผยว่า ชุดสืบสวนของ สภ.เมืองอ่างทอง และ สภ.สามโก้ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดโดยรอบ พบว่ามีภาพบุคคลเดินเข้าออกบริเวณดังกล่าวจริง รวมถึงมีภาพของพ่อและแม่ของเด็กที่เสียชีวิตในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่สามารถส่งมอบภาพวงจรปิดให้แก่ผู้เสียหายได้ เนื่องจากนิติกรของโรงพยาบาลแจ้งว่า ภาพดังกล่าวสามารถส่งมอบให้เฉพาะพนักงานสอบสวนเท่านั้น หากเผยแพร่หรือส่งต่อให้บุคคลอื่นอาจขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
ส่วนกรณีที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตระบุว่า ได้รับข้อมูลสาเหตุการเสียชีวิตไม่ตรงกันนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจแนะนำให้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ที่ สภ.สามโก้ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
ขณะที่แม่เด็ก ระบุว่า หลังจากลูกเสียชีวิต ก็มีพยาบาลโทรมาถามว่าทุก 5 นาท 10 นาทีว่าได้เผาศพลูกหรือยัง จึงทำให้ตนเกิดความสงสัย ตัดสินใจไม่เผาศพลูก แล้วนำเรื่องดังกล่าวมาร้องเรียนกับมูลนิธิปวีณา
ทางด้าน พ.ต.อ.ภาคภูมิพิพัฒน์ กว่าวว่า ส่วนนี้ก็ถือเป็นพิรุธ หลังจากนี้จะได้เรียกตัวคนที่อ้างว่าเป็นพยาบาลดังกล่าวมาสอบปากคำ ส่วนที่พ่อและแม่ของเด็กยืนยันว่า ภายในห้องไอซียูเด็กมีกล้องวงจรปิด แต่จากการตรวจสอบของตำรวจกลับไม่พบการติดตั้งกล้องภายในห้องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ข้อเท็จจริงปรากฏชัด ชุดสืบสวนได้เดินทางพร้อมกับพ่อแม่ของเด็กเข้าไปชี้จุดที่อ้างว่าเคยมีการติดตั้งกล้อง หากเคยติดตั้งจริง คาดว่าจะยังคงมีร่องรอยของจุดติดตั้งหรืออุปกรณ์หลงเหลืออยู่