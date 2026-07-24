4ชีวิตระทึก คลื่นลมซัดกระหน่ำ เรือสปีดโบ๊ทอับปางกลางทะเลสัตหีบ ใกล้เกาะคราม กู้ภัยเข้าช่วย พบเป็นชายชาวต่างชาติ 2 ราย หญิงไทยอีก 2 ราย
เมื่อเวลา 17.30 น. วันที่ 24 ก.ค. 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเรือสปีดโบ๊ทอับปางบริเวณเกาะคราม ห่างจากชายฝั่งสัตหีบ ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประมาณ 6–8 ไมล์ทะเล เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากคลื่นลมในทะเลมีกำลังแรง ทำให้เรือประสบเหตุและไม่สามารถเดินทางต่อได้
ภายในเรือมีผู้ประสบเหตุทั้งหมด 4 ราย ประกอบด้วย ชายชาวต่างชาติ 2 ราย และหญิงชาวไทย 2 ราย โดยเรือยางกู้ภัยเมืองพัทยา 501 ร่วมกับหน่วยกู้ภัยทางน้ำสว่างบริบูรณ์ เมืองพัทยา เรือกู้ภัยสัตหีบ และเรือนักท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้เคียง เร่งเข้าช่วยเหลือผู้ประสบเหตุขึ้นจากน้ำได้อย่างปลอดภัย เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
หลังช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ลากเรือสปีดโบ๊ทที่อับปางเข้าฝั่งบริเวณบางเสร่ เพื่อความปลอดภัยและตรวจสอบความเสียหายของตัวเรือ
ขณะที่เรือยางกู้ภัยเมืองพัทยา 501 ซึ่งปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือ ยังไม่สามารถเดินทางกลับเข้าฝั่งได้ เนื่องจากทะเลยังมีคลื่นลมรุนแรง จึงต้องจอดหลบคลื่นอยู่บริเวณด้านหลังเกาะเกร็ด เพื่อรอให้สภาพอากาศเอื้ออำนวยก่อนเดินทางกลับ
เบื้องต้นสภาพคลื่นลมในทะเลอยู่ที่ระดับ 3–4 เจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนทราบต่อไป พร้อมขอให้ผู้ประกอบการเรือและประชาชนที่มีแผนออกทะเล ติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ