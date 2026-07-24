ร้านโต๊ะจีน แจงรับงานมาอีกต่อ ไม่รู้สถานที่เป็นห้องICUเด็ก เพิ่งมารู้ในวันที่จัดงาน เผยเป็นการจ้างเหมาทำอาหารปรุงสุก 5 อย่าง ไม่ใช่การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน
จากกรณีสามีภรรยาชาวอ่างทอง ขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายซึ่งเป็นทารกเพิ่งคลิดได้เพียง 5 วัน โดยลูกหายใจผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงส่งทำการรักษาที่ห้อง ICU เด็ก
เมื่อเข้าไปเยี่ยมลูกกลับพบว่าที่ห้องICU เด็ก มีบุคลากรของโรงพยาบาล มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 5 โต๊ะ และอยู่ใกล้กับเตียงของลูกชาย ก่อนที่วันต่อมาทางโรงพยาบาลแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตและให้รีบทำการเผาร่าง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น
เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว วันที่ 24 ก.ค. 69 เจ้าของร้านรับจัดโต๊ะจีนชื่อดัง เปิดเผยว่า มีการรับเข้าไปจัดเลี้ยงจริง แต่เป็นอาหารไทยที่ถูกปรุงสุกทั้งหมดแล้ว จำนวน 5 อย่าง ใส่ภาชนะนำมาส่งให้ แล้วเจ้าหน้าที่จะมาตักกินกันเอง มีทอดมัน ไก่ทอด ผัดผัก ต้มจืด ยำหมู และผลไม้ นำมาจัดวางรอไว้ แล้วจึงลงมารอด้านล่าง แต่จะมีเด็กเดินเข้าไปตั้งโต๊ะ เสร็จแล้วก็จะออกมารอหลังจากกินเสร็จ
ยืนยันว่าไม่ได้เป็นโต๊ะจีน แต่เป็นการนำอาหารที่สั่งมาเทไว้ ให้เจ้าหน้าที่ตักไปกินตามอัธยาศัย โดยที่เด็กโต๊ะจีนมีหน้าที่แค่เอากับข้าวไปเทไว้ ไปตั้งโต๊ะให้นั่งประมาณ 2-3 โต๊ะ โดยจะมีการเหมาอาหารปรุงสุกไปทั้งหมด ซึ่งถ้าเป็นงานของโรงพยาบาล จะรับจัดในที่โล่งแจ้ง
แต่ครั้งนี้ทางร้านรู้ตอนเข้าไปจัดในวันเลี้ยงอาหาร โดยมีทางเจ้าหน้าที่จัดสถานที่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางร้านได้โทรศัพท์ไปถามแล้ว แต่ได้ข้อมูลในวันที่จะเดินทางไป โดยได้รับแจ้งว่าให้จัดอาหารเป็นงานเลี้ยงส่ง นำมารับประทานร่วมกัน ซึ่งทางร้านรับงานมาอีกต่อนึง จึงไม่รู้ก่อนหน้าว่าเอาไปจัดที่ไหน
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