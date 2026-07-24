ร้านโต๊ะจีน แจงรับงานมาอีกต่อ ไม่รู้สถานที่เป็นห้องICUเด็ก เพิ่งมารู้ในวันที่จัดงาน เผยเป็นการจ้างเหมาทำอาหารปรุงสุก 5 อย่าง ไม่ใช่การจัดเลี้ยงโต๊ะจีน

จากกรณีสามีภรรยาชาวอ่างทอง ขอความช่วยเหลือกับมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี หลังติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของลูกชายซึ่งเป็นทารกเพิ่งคลิดได้เพียง 5 วัน โดยลูกหายใจผิดปกติ เจ้าหน้าที่จึงส่งทำการรักษาที่ห้อง ICU เด็ก

เมื่อเข้าไปเยี่ยมลูกกลับพบว่าที่ห้องICU เด็ก มีบุคลากรของโรงพยาบาล มีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน 5 โต๊ะ และอยู่ใกล้กับเตียงของลูกชาย ก่อนที่วันต่อมาทางโรงพยาบาลแจ้งว่าลูกชายเสียชีวิตและให้รีบทำการเผาร่าง ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว วันที่ 24 ก.ค. 69 เจ้าของร้านรับจัดโต๊ะจีนชื่อดัง เปิดเผยว่า มีการรับเข้าไปจัดเลี้ยงจริง แต่เป็นอาหารไทยที่ถูกปรุงสุกทั้งหมดแล้ว จำนวน 5 อย่าง ใส่ภาชนะนำมาส่งให้ แล้วเจ้าหน้าที่จะมาตักกินกันเอง มีทอดมัน ไก่ทอด ผัดผัก ต้มจืด ยำหมู และผลไม้ นำมาจัดวางรอไว้ แล้วจึงลงมารอด้านล่าง แต่จะมีเด็กเดินเข้าไปตั้งโต๊ะ เสร็จแล้วก็จะออกมารอหลังจากกินเสร็จ

ยืนยันว่าไม่ได้เป็นโต๊ะจีน แต่เป็นการนำอาหารที่สั่งมาเทไว้ ให้เจ้าหน้าที่ตักไปกินตามอัธยาศัย โดยที่เด็กโต๊ะจีนมีหน้าที่แค่เอากับข้าวไปเทไว้ ไปตั้งโต๊ะให้นั่งประมาณ 2-3 โต๊ะ โดยจะมีการเหมาอาหารปรุงสุกไปทั้งหมด ซึ่งถ้าเป็นงานของโรงพยาบาล จะรับจัดในที่โล่งแจ้ง

แต่ครั้งนี้ทางร้านรู้ตอนเข้าไปจัดในวันเลี้ยงอาหาร โดยมีทางเจ้าหน้าที่จัดสถานที่เอาไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางร้านได้โทรศัพท์ไปถามแล้ว แต่ได้ข้อมูลในวันที่จะเดินทางไป โดยได้รับแจ้งว่าให้จัดอาหารเป็นงานเลี้ยงส่ง นำมารับประทานร่วมกัน ซึ่งทางร้านรับงานมาอีกต่อนึง จึงไม่รู้ก่อนหน้าว่าเอาไปจัดที่ไหน

อ่าน ผัวเมียเข้าพบ สสจ.อ่างทอง ให้ข้อมูลลูกวัย 5 วันเสียชีวิต คาใจปมโต๊ะจีนในห้องไอซียูเด็ก

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

ไมเคิล คาร์ริก เผยไม่แปลกใจยังได้คุมทัพ แมนยู ต่อไปแม้ทีมผลงานบู่
2

'ศุภลักษณ์' อดีตผู้สมัคร สส. พรรคส้ม ขอโทษสังคม-ผู้เสียหาย หลังมีชื่อในกลุ่มเปิดวาร์ป
3

โจรบุกขโมยมอ'ไซค์ลูกค้า หน้าร้านซ่อมรถ แจ้งตำรวจ บอกต้องเอาเอกสาร-เลขเครื่องมาแสดง
4

ชื่นชม​ จนท.อุทยานฯลันตา​ ช่วยชีวิต 7 ลูกเรือประมงพื้นบ้านอับปางกลางทะเล
5

หนังสือพิมพ์ข่าวสด วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2569
6

“เลขาฯสมช.” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศปก.ตร.สน. – กอ.รมน.ภาค 4 สน. ย้ำบูรณาการงานความมั่นคง
7

ศึกมรดกที่ดิน ตาคำเดือด โวยกลับพี่สาว–น้องชาย ลั่นไม่คืนดีแน่นอน เจอกันที่ศาลเท่านั้น
8

สั่งสอบ! อส.ตร. แต่งกายคล้ายตำรวจ พาสาวเข้าห้องพักข้างป้อม ด้านเจ้าตัวโร่ชี้แจง
9

คาร์ริก ตอบแล้ว สถานการณ์ของ บรูโน กับทีมผีแดง หลังโดนดร็อปเกมที่แล้ว
10

ระทึกกลางดึก! คนร้ายกราดยิงถล่มบ้าน พี่ชาย “มืด รัษฎา” เครือข่ายยาเสพติด